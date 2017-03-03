Лукашенко выступит на «Марше милиционеров»

Александр Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию образования белорусской милиции, сообщает его пресс-служба.

Глава государства 4 марта выступит с речью на Октябрьской площади в Минске, где состоится торжественный марш подразделений МВД. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире по телеканалу "Беларусь 1".

3 марта, Александр Лукашенко примет участие в посвященном юбилейной дате торжественном собрании.

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