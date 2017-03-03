Двойник Криштиану Роналду перешел в белорусский клуб

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Япринцев написал песню о Путине
Новый глава МВД США прибыл на работу верхом и в ковбойской шляпе
Лукашенко – Бакиеву: Ты еще жив? Комаров не очень боишься?
В Витебске вынесли приговор «Террор-машине»
Фотофакт: экс-министр Кулешов пришел на празднование дня милиции не в форме
Якобсона сняли с должности помощника президента
Лукашенко выступит на «Марше милиционеров»
«Половину чиновников мы заменим информационными технологиями»
Доллар и евро выросли в конце недели
В Крупках может появиться улица «оппозиционера» Коваленка, его поздравил Лукашенко
Щеткина: мужчин надо поддерживать, а не критиковать
Жители отрезанной от мира деревни: за что мы платим дорожный налог?
Кто станет новым куратором белорусских айтишников?
Высаженная на окраине города 10-летняя девочка трижды пыталась найти контролера
Кто притормозил антиалкогольный указ?
Немецкая пресса: «Минск хочет помощи. И мы должны помочь»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Виноваты враги. Как Лукашенко отреагировал на акции протеста «тунеядцев»
Трансплантация истории от Лукашенко
Дворцы, яхты, виноградники – тайная империя Дмитрия Медведева
Увольнение Цепкало: «Намечается великая дойка айтишников»
«Слуцк кто освобождал? Какие люди? Повстанцы?!»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Афиша протестов: марши «нетунеядцев» запланированы в 11 городах Беларуси
Непривычное белорусскому глазу зрелище: как студенты Барселоны маршируют за свои права
Почему колхоз №1 рекламирует немецкие тракторы?
«Не боюсь ничего! Дайте жить!». Лица «маршей нетунеядцев» в регионах
«Идеологи игнорируют Лукашенко»
«Выключайте телевизор и смотрите на мир своими глазами»
Минское «Динамо» вылетело из Кубка Гагарина
Люди отказываются заводить детей, потому что дорого: «не до жиру»
«Не могу припомнить, когда наши люди так плохо жили»
МВД изменило свою позицию по поводу ограничения продажи алкоголя
«В Куропатах лежат люди. И если это забыть — завтра там будем лежать мы»
Слабы лідэр ва ўмовах крызісу
Рассерженных белорусов станет больше: чиновники решили взяться за «зайцев»
Как «тунеядец» поспорил с замглавы Администрации президента
Фото дня: Плачущая прачка отчитывается перед чиновниками по налогу за тунеядство
Лучшие шутки на свежее обещание властей о доступных квартирах
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Оскар-2017»: самые яркие персоны, поцелуи и бюсты
«Яростный облом и злая жуть» на «Оскаре-2017»
Найлепшыя моманты з канцэрта «Народнага альбома»: блізкае, народнае, сямейнае
5 любовниц, которые изменили ход истории
Как венесуэльский лыжник-неудачник произвел фурор на чемпионате мира
Как загорают «ангелы» и «демоны»
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Лица
03.03.2017
by.tribuna.com
Двойник Криштиану Роналду перешел в белорусский клуб

Яркий новичок в Солигорске: болгарский Роналду, который снимался в клипе цыганского гея-певца.

В это межсезонье футбольный Солигорск продолжает удивлять. Там собрали редкий для нашей страны интернационал – словенец, финн, казах, хорват. Последнее подписание – парочка болгар. Остановимся на самом колоритном из них – Даниэле Златкове.

Чем колоритен 27-летний защитник? Во-первых, он чертовски напоминает Криштиану Роналду. Не по игре, конечно, а внешне. Сравнивать с лидером «Реала» Златкова начали еще в 2006 годом. Ниже – несколько фото, которые могут вас запутать.

Короче, человека, настолько близкого к КриРо, в нашем чемпионате не было. Дмитрий Рекиш отдыхает.

В Болгарии Златков в меру популярен. Прежде всего, по причине, изложенной выше. В СМИ его частенько называют «болгарским Криштиану». Однако порой случаются и другие поводы рассказывать про футболиста.

Самый громкий из них – съемки в клипе болгарского исполнителя Азиса. Азис – это гей-певец цыганского происхождения. В клипе Златков исполняет роль красивого парня, о котором воздыхает Азис. Посмотрите, чтобы проникнуться эстетикой настоящей мужской любви.

Впрочем, не спешите с выводами и умозаключениями. Даниэль приходил на болгарское ТВ со своей семьей, и Азиса среди близких не было. зато была жена и двое деток.

Что до футбола, то Даниэль, в основном, выступал в середняках болгарского чемпионата. Наибольший интерес к его фигуре был прикован пять лет назад, когда защитник мог перейти в киевское «Динамо». Однако «Минер», тогдашний клуб Златкова, отказался его отпускать. Кстати, в 2016 году Даниэль впервые был вызван в болгарскую сборную – как раз на матч с Беларусью, куда и переехал несколько месяцев спустя.

На просмотр в брестское «Динамо» приехал вратарь-модель из Франции

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:3)
Главное
Паблики регионов: «Это бумеранг поступков — посеяли ветер, получили бурю»
Мертвый Коммунист сдает сообщников
«На параде будет маршировать колонна титушек-провокаторов?»
«Впервые за свои 38 лет решила выйти на уличный протест»
«У Кремля есть два варианта – очень дорого или, возможно, война»
Увольнение Цепкало: «Намечается великая дойка айтишников»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY