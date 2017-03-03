Двойник Криштиану Роналду перешел в белорусский клуб

Яркий новичок в Солигорске: болгарский Роналду, который снимался в клипе цыганского гея-певца.

В это межсезонье футбольный Солигорск продолжает удивлять. Там собрали редкий для нашей страны интернационал – словенец, финн, казах, хорват. Последнее подписание – парочка болгар. Остановимся на самом колоритном из них – Даниэле Златкове.

Чем колоритен 27-летний защитник? Во-первых, он чертовски напоминает Криштиану Роналду. Не по игре, конечно, а внешне. Сравнивать с лидером «Реала» Златкова начали еще в 2006 годом. Ниже – несколько фото, которые могут вас запутать.

Короче, человека, настолько близкого к КриРо, в нашем чемпионате не было. Дмитрий Рекиш отдыхает.

В Болгарии Златков в меру популярен. Прежде всего, по причине, изложенной выше. В СМИ его частенько называют «болгарским Криштиану». Однако порой случаются и другие поводы рассказывать про футболиста.

Самый громкий из них – съемки в клипе болгарского исполнителя Азиса. Азис – это гей-певец цыганского происхождения. В клипе Златков исполняет роль красивого парня, о котором воздыхает Азис. Посмотрите, чтобы проникнуться эстетикой настоящей мужской любви.

Впрочем, не спешите с выводами и умозаключениями. Даниэль приходил на болгарское ТВ со своей семьей, и Азиса среди близких не было. зато была жена и двое деток.

Что до футбола, то Даниэль, в основном, выступал в середняках болгарского чемпионата. Наибольший интерес к его фигуре был прикован пять лет назад, когда защитник мог перейти в киевское «Динамо». Однако «Минер», тогдашний клуб Златкова, отказался его отпускать. Кстати, в 2016 году Даниэль впервые был вызван в болгарскую сборную – как раз на матч с Беларусью, куда и переехал несколько месяцев спустя.

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