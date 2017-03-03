«Половину чиновников мы заменим информационными технологиями»

С чего начнется в Беларуси цифровая революция, обсудили экономисты, бизнесмены и чиновники на XVIII Ассамблее деловых кругов.

— Примерно через десятилетие 50% объема глобального ВВП будет производиться либо цифровым, либо «старым» бизнесом, который полностью перейдет на цифровые рельсы. Трансформация уже произошла, необходимо в нее встроиться – деваться нам некуда, — говорит Юлия Грязнова, руководитель проектов Евразийского центра исследований и коммуникаций Секретариата Делового Совета ЕАЭС.

Однако провернуть технологическую революцию в одиночку Беларуси, по мнению экспертов, невмоготу – как минимум нет солидных ресурсов. Нужно объединять усилия со странами Евразийского экономического союза, считает первый замминистра связи и информатизации Дмитрий Шедко.

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