«Тунеядец» отправил в Администрацию президента 11 кг подписей

10,8 килограмма весит посылка гомельчанина Виталия Юрченко, адресованная в Минск, сообщает Радыё Свабода.

Там свыше 61 тысячи подписей.

– Собирать подписи за отмену декрета под электронным обращением я начал в апреле 2015 года, как только Лукашенко подписал этот бесчеловечный декрет. Делать мне было нечего, так как перед этим мой частный бизнес пошел насмарку. Ставку на аренду помещений подняли таким образом, что волосы дыбом. А тут еще власти запретили предпринимателям иметь наемных работников. Пришлось закрывать свою торговля детской обувью, кстати, белорусской, а также продовольственными товарами.

…Я почитал декрет, нашу белорусскую Конституцию, и понял, что этот декрет и против меня лично. Из чего я заплачу государству даже 360 рублей, если мой небольшой бизнес, считай, из-за государственных порядков и развалился?

Почти за два года сhange.org собрал 61 455 подписей. Когда знакомые помогли распечатать эти подписи на бумаге, они завесил 10 килограммов 800 граммов. Есть соответствующий билет с почты.

…Вчера мне позвонил из Минска, из главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц администрации Лукашенко Петр Катушкин, объяснил, что он куратор по Гомельской области. Проверил я ли направлял письмо с приложением Лукашенко. Ответил: «Да, направлял».

Катушкин сообщил, что письмо мое вместе с другими подписями получены, и попрощался. Все вежливо, культурно. Никаких претензий по поводу трудности обращения.

Я думаю, что сейчас и Александр Лукашенко, и его многочисленные чиновники понимают, что перегнули палку с этим декретом.

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