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Общество
03.03.2017
Салiдарнасць
В Крупках может появиться улица «оппозиционера» Коваленка, его поздравил Лукашенко

Белорусский космонавт Владимир Коваленок отмечает 75-летие.

Фото ТАСС

Стало известно, что улица его имени может появиться в Крупках. В райисполкоме БЕЛТА рассказали:

– Имя уроженца Крупского района, дважды героя СССР, летчика-космонавта Владимира Коваленка уже носит одна из школ. По просьбе жителей района рассматривается вопрос о присвоении его имени улице в райцентре. В случае положительного решения это может произойти уже в текущем году.

С юбилеем Владимира Коваленка поздравил Александр Лукашенко:

– Мы горды тем, что сын белорусской земли стал одним из пионеров освоения космического пространства и символом мужества для нескольких поколений в области медицины, материаловедения, изучения земной атмосферы и Мирового океана.

При этом известно, что Коваленок довольно критически относится к Лукашенко, и даже рассказывал журналистам, что однажды в Верховном Совете чуть не подрался с ним.

Владимир Коваленок: «Александр Григорьевич посчитал, что страной можно править, как совхозом»

Коваленок попал в белорусскую историю благодаря не только космонавтике, напоминает TUT.BY.

После поражения ГКЧП начала свою работу сессия Верховного совета. Как пишет в своей книге «Дзевяноста першы» политик Сергей Наумчик, на второй день сессии Коваленок, который возвращался в парламент после обеда, подошел к людям, собравшимся на площади, взял у них бело-красно-белый флаг, тогда не являвшийся государственным, и принес его в зал.

25 августа бывший космонавт призвал коллег поддержать требования депутатов от БНФ, которые настаивали на отставке Дементея и также на том, чтобы придать Декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона. Именно тогда Коваленок в первый и последний раз представился: «От оппозиции».

Сейчас 75-летний Коваленок живет в Москве, является президентом Федерации космонавтики России.

 
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