Щеткина: мужчин надо поддерживать, а не критиковать

Такое мнение высказала БЕЛТА заместитель председателя Совета Республики, председатель ОО «Белорусский союз женщин» Марианна Щеткина.

– Обществу надо ценить вклад мужчин в воспитание детей, в ведение домашнего хозяйства, в формирование семейных ценностей. Именно ценить, поддерживать, а не критиковать, – считает собеседница. – Сейчас достаточно много белорусских мужчин, для которых семья и дети - в числе главных жизненных приоритетов.

…Очевидно, что назрел определенный перелом в восприятии роли отца, признания ее значимости. Стоит учитывать, что на восприятие отцовства в нашей стране во многом повлияли многовековые традиции патриархального общества. А, как известно, изменение устоев, ментальности - довольно долгий и сложный процесс.