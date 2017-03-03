«Парню с бензопилой» дали 15 лет: «Я еще вернусь, чтобы закончить начатое»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Тунеядец» отправил в Администрацию президента 11 кг подписей
В Крупках может появиться улица «оппозиционера» Коваленка, его поздравил Лукашенко
Щеткина: мужчин надо поддерживать, а не критиковать
Жители отрезанной от мира деревни: за что мы платим дорожный налог?
Кто станет новым куратором белорусских айтишников?
Высаженная на окраине города 10-летняя девочка трижды пыталась найти контролера
Кто притормозил антиалкогольный указ?
Немецкая пресса: «Минск хочет помощи. И мы должны помочь»
Как путинские санкции помогли гродненцам оккупировать питерский молочный рынок
Сяргей Навумчык: Колькі палягло ў Курапатах — трэба шукаць на Лубянцы
«Дай закурить, а денег?»: Как провоцировали лидера брестских протестов «нетунеядцев»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Виноваты враги. Как Лукашенко отреагировал на акции протеста «тунеядцев»
Трансплантация истории от Лукашенко
Дворцы, яхты, виноградники – тайная империя Дмитрия Медведева
Увольнение Цепкало: «Намечается великая дойка айтишников»
«Слуцк кто освобождал? Какие люди? Повстанцы?!»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Афиша протестов: марши «нетунеядцев» запланированы в 11 городах Беларуси
Непривычное белорусскому глазу зрелище: как студенты Барселоны маршируют за свои права
Почему колхоз №1 рекламирует немецкие тракторы?
«Не боюсь ничего! Дайте жить!». Лица «маршей нетунеядцев» в регионах
«Идеологи игнорируют Лукашенко»
«Выключайте телевизор и смотрите на мир своими глазами»
Минское «Динамо» вылетело из Кубка Гагарина
Люди отказываются заводить детей, потому что дорого: «не до жиру»
«Не могу припомнить, когда наши люди так плохо жили»
МВД изменило свою позицию по поводу ограничения продажи алкоголя
«В Куропатах лежат люди. И если это забыть — завтра там будем лежать мы»
Слабы лідэр ва ўмовах крызісу
Рассерженных белорусов станет больше: чиновники решили взяться за «зайцев»
Как «тунеядец» поспорил с замглавы Администрации президента
Фото дня: Плачущая прачка отчитывается перед чиновниками по налогу за тунеядство
Лучшие шутки на свежее обещание властей о доступных квартирах
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Оскар-2017»: самые яркие персоны, поцелуи и бюсты
«Яростный облом и злая жуть» на «Оскаре-2017»
Найлепшыя моманты з канцэрта «Народнага альбома»: блізкае, народнае, сямейнае
5 любовниц, которые изменили ход истории
Как венесуэльский лыжник-неудачник произвел фурор на чемпионате мира
Как загорают «ангелы» и «демоны»
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Скандалы
03.03.2017
Евгений Федоров
«Парню с бензопилой» дали 15 лет: «Я еще вернусь, чтобы закончить начатое»

Суд Московского района в пятницу вынес приговор Владиславу Казакевичу, жестоко убившему женщину в столичном торговом центре «Новая Европа».

Молодой человек был признан виновным в убийстве, «совершенном с особой жестокостью из хулиганских побуждений», а также в попытке «приготовления к убийству двух и более лиц», «покушении на убийство двух и более лиц» и хулиганстве.

Учитывая, что на момент преступления, убийца не был совершеннолетним, суд приговорил бывшего студента юрфака «МИТСО» Владислава Казакевича к 15 годам общего режима.

Коротко напоминаем историю, в которой ужасающим было все: как само жестокое убийство, так и планы преступника вместе с его поведением в зале суда.

Трагедия в ТЦ «Европа»

Убийство, которое шокировало всю страну, произошло 8 октября в торговом центре «Новая Европа».

На глазах десятков свидетелей, молодой человек зашел в здание с чехлом от гитары, в котором находилась бензопила. Первой он попытался убить одну из стоящих рядом женщин, однако та смогла увернуться и убежать. Следующей на пути Казакевича попалась 43-летняя посетительница центра Елена Александронец – убийца нанес ей удар заведенной бензопилой в голову, а затем несколько раз ударил топором, после чего женщина умерла.

Передвигаясь по торговому центру, Казакевич попытался найти новую жертву – но сумел только нанести травмы двум людям. Вскоре убийца был задержан работниками и посетителями торгового центра.

Неосуществленные планы

Как позже признался Владислав Казакевич, с 2016 года у него стали появляться мысли об убийстве. Например, год назад него появилась идея «устроить крупный теракт», так как ему захотелось «убивать китайцев и мусульман».

После того, как молодого человека отчислили из университета, у него возник новый план – «попилить» однокурсников. И в октябре, незадолго до трагедии, Казакевич пришел в университет с бензопилой, которая не завелась.

«Парень с бензопилой» рассказал, какую меру наказания он бы хотел

Также убийца рассказал в суде, что хотел вызвать и убить проститутку. Кроме того, молодой человек гулял по городу с ножом, искал бомжа, чтобы зарезать.

Ни капли сожаления

Как сообщают журналисты, присутствовавшие на суде, в ходе всего процесса Казакевич не проявил ни капли сострадания к своей жертве – по крайней мере, с виду. Убийца хранил равнодушие и улыбался, когда в зал внесли орудия убийства – бензопилу и топор.

На вопрос адвоката, сожалеет ли он, что погибла женщина и пострадали люди, Казакевич ответил: «Нет. Я жалею только, что мало убил».

И сказал, что продолжит убивать, когда окажется на свободе.

В своем последнем слове обвиняемый был краток:

–  К сожалению, я не выполнил своих планов по массовому убийству. Я еще вернусь, чтобы закончить начатое.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3 (оценок:2)
Главное
Паблики регионов: «Это бумеранг поступков — посеяли ветер, получили бурю»
Мертвый Коммунист сдает сообщников
«На параде будет маршировать колонна титушек-провокаторов?»
«Впервые за свои 38 лет решила выйти на уличный протест»
«У Кремля есть два варианта – очень дорого или, возможно, война»
Увольнение Цепкало: «Намечается великая дойка айтишников»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY