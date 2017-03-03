«Парню с бензопилой» дали 15 лет: «Я еще вернусь, чтобы закончить начатое»

Суд Московского района в пятницу вынес приговор Владиславу Казакевичу, жестоко убившему женщину в столичном торговом центре «Новая Европа».

Молодой человек был признан виновным в убийстве, «совершенном с особой жестокостью из хулиганских побуждений», а также в попытке «приготовления к убийству двух и более лиц», «покушении на убийство двух и более лиц» и хулиганстве.

Учитывая, что на момент преступления, убийца не был совершеннолетним, суд приговорил бывшего студента юрфака «МИТСО» Владислава Казакевича к 15 годам общего режима.

Коротко напоминаем историю, в которой ужасающим было все: как само жестокое убийство, так и планы преступника вместе с его поведением в зале суда.

Трагедия в ТЦ «Европа»

Убийство, которое шокировало всю страну, произошло 8 октября в торговом центре «Новая Европа».

На глазах десятков свидетелей, молодой человек зашел в здание с чехлом от гитары, в котором находилась бензопила. Первой он попытался убить одну из стоящих рядом женщин, однако та смогла увернуться и убежать. Следующей на пути Казакевича попалась 43-летняя посетительница центра Елена Александронец – убийца нанес ей удар заведенной бензопилой в голову, а затем несколько раз ударил топором, после чего женщина умерла.

Передвигаясь по торговому центру, Казакевич попытался найти новую жертву – но сумел только нанести травмы двум людям. Вскоре убийца был задержан работниками и посетителями торгового центра.

Неосуществленные планы

Как позже признался Владислав Казакевич, с 2016 года у него стали появляться мысли об убийстве. Например, год назад него появилась идея «устроить крупный теракт», так как ему захотелось «убивать китайцев и мусульман».

После того, как молодого человека отчислили из университета, у него возник новый план – «попилить» однокурсников. И в октябре, незадолго до трагедии, Казакевич пришел в университет с бензопилой, которая не завелась.

«Парень с бензопилой» рассказал, какую меру наказания он бы хотел

Также убийца рассказал в суде, что хотел вызвать и убить проститутку. Кроме того, молодой человек гулял по городу с ножом, искал бомжа, чтобы зарезать.

Ни капли сожаления

Как сообщают журналисты, присутствовавшие на суде, в ходе всего процесса Казакевич не проявил ни капли сострадания к своей жертве – по крайней мере, с виду. Убийца хранил равнодушие и улыбался, когда в зал внесли орудия убийства – бензопилу и топор.

На вопрос адвоката, сожалеет ли он, что погибла женщина и пострадали люди, Казакевич ответил: «Нет. Я жалею только, что мало убил».

И сказал, что продолжит убивать, когда окажется на свободе.

В своем последнем слове обвиняемый был краток:

– К сожалению, я не выполнил своих планов по массовому убийству. Я еще вернусь, чтобы закончить начатое.