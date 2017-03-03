Высаженная на окраине города 10-летняя девочка трижды пыталась найти контролера

Остановка «Западная» в Дзержинске в это воскресенье стала конечной для 10-летней школьницы. Контролер высадила девочку на окраине города, практически в чистом поле, сообщает телеканал «Беларусь 1».

Из-за отсутствия справки с места учебы.

Девочке пришлось одной в безлюдном месте ждать маму некоторое время. Сложно сказать, именно это ли повлияло на самочувствие ребенка, но уже несколько дней Яна не ходит в школу из-за температуры.

Несмотря на это, в четверг школьница стоически выдержала более чем получасовую встречу с руководством автобусного парка № 15.

Итогом этой встречи стали извинения от парка, автобусным маршрутом № 1 которого Яна должна была добраться домой.

По словам директора парка, девочка трижды не смогла указать сотрудника, который ее высадил.

Найти контролера, которая высадила девочку, оказалось непосильной задачей для автобусного парка. Учитывая даже тот факт, что там работает только один такой сотрудник. Что его ждет: лишение премии, выговор или дело ограничится лишь этой своеобразной "очной ставкой", станет известно, по словам директора парка, дней через 15.