Как занятия спортом портят твою сексуальную жизнь

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Тунеядец» отправил в Администрацию президента 11 кг подписей
В Крупках может появиться улица «оппозиционера» Коваленка, его поздравил Лукашенко
Щеткина: мужчин надо поддерживать, а не критиковать
Жители отрезанной от мира деревни: за что мы платим дорожный налог?
Кто станет новым куратором белорусских айтишников?
Высаженная на окраине города 10-летняя девочка трижды пыталась найти контролера
Кто притормозил антиалкогольный указ?
Немецкая пресса: «Минск хочет помощи. И мы должны помочь»
Как путинские санкции помогли гродненцам оккупировать питерский молочный рынок
Сяргей Навумчык: Колькі палягло ў Курапатах — трэба шукаць на Лубянцы
«Дай закурить, а денег?»: Как провоцировали лидера брестских протестов «нетунеядцев»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Виноваты враги. Как Лукашенко отреагировал на акции протеста «тунеядцев»
Трансплантация истории от Лукашенко
Дворцы, яхты, виноградники – тайная империя Дмитрия Медведева
Увольнение Цепкало: «Намечается великая дойка айтишников»
«Слуцк кто освобождал? Какие люди? Повстанцы?!»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Афиша протестов: марши «нетунеядцев» запланированы в 11 городах Беларуси
Непривычное белорусскому глазу зрелище: как студенты Барселоны маршируют за свои права
Почему колхоз №1 рекламирует немецкие тракторы?
«Не боюсь ничего! Дайте жить!». Лица «маршей нетунеядцев» в регионах
«Идеологи игнорируют Лукашенко»
«Выключайте телевизор и смотрите на мир своими глазами»
Минское «Динамо» вылетело из Кубка Гагарина
Люди отказываются заводить детей, потому что дорого: «не до жиру»
«Не могу припомнить, когда наши люди так плохо жили»
МВД изменило свою позицию по поводу ограничения продажи алкоголя
«В Куропатах лежат люди. И если это забыть — завтра там будем лежать мы»
Слабы лідэр ва ўмовах крызісу
Рассерженных белорусов станет больше: чиновники решили взяться за «зайцев»
Как «тунеядец» поспорил с замглавы Администрации президента
Фото дня: Плачущая прачка отчитывается перед чиновниками по налогу за тунеядство
Лучшие шутки на свежее обещание властей о доступных квартирах
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Оскар-2017»: самые яркие персоны, поцелуи и бюсты
«Яростный облом и злая жуть» на «Оскаре-2017»
Найлепшыя моманты з канцэрта «Народнага альбома»: блізкае, народнае, сямейнае
5 любовниц, которые изменили ход истории
Как венесуэльский лыжник-неудачник произвел фурор на чемпионате мира
Как загорают «ангелы» и «демоны»
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Коктейль
03.03.2017
Максим Рафштайн, maximonline.ru
Как занятия спортом портят твою сексуальную жизнь

Немедленно сожги абонемент в спортзал на костре из гантелей.

В обществе бытует мнение о пользе спорта. Мол, спортивный образ жизни — единственно правильный образ жизни. Мы тратим зарплату на абонемент в фитнес-клубе, а потом испытываем чувство вины, случайно натыкаясь на него, когда ищем закатившийся за диван шуруп.

Больше испытывать чувство вины не нужно! Новое исследование доказало, что изнуряющие тренировки отрицательно сказываются на мужском либидо.

В исследовании Университета Северной Каролины, которым руководил профессор Энтони Хэкни, приняли участие 1100 мужчин, которые посещают спортзал. Все они были подробнейшим образом опрошены. Вопросы касались частоты тренировок, видов нагрузок и привычек в сексуальной жизни.

После завершения практической части исследования и подведения итогов выяснилось страшное. (Ну как страшное? Для тех, кто регулярно ходит в фитнес-клуб, страшное, а для тех, кто его регулярно прогуливает, — нестрашное.)

Те мужчины, которые посещали спортзал больше остальных и считали, что хорошая тренировка — это изматывающая тренировка, проживали скудную сексуальную жизнь. Их либидо было пугающе понижено. А когда они все-таки решали заняться сексом, то сталкивались с проблемой эректильной дисфункции.

Иными словами, наращивание мышц ради знакомства с женщинами себя дискредитировало. То есть познакомиться ты, может, и познакомишься, а дальше что?

Профессор Хэкни объясняет этот феномен тем, что изматывающие тренировки ведут к измождению организма, снижению тестостерона и, как следствие, печальному состоянию либидо.

Так что, когда в следующий раз полезешь под диван и увидишь пылящийся там абонемент, радуйся! Да, может, ты и не являешься обладателем внушающих страх и уважение мышц, зато твое либидо прекрасно себя чувствует.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.2 (оценок:9)
Главное
Паблики регионов: «Это бумеранг поступков — посеяли ветер, получили бурю»
Мертвый Коммунист сдает сообщников
«На параде будет маршировать колонна титушек-провокаторов?»
«Впервые за свои 38 лет решила выйти на уличный протест»
«У Кремля есть два варианта – очень дорого или, возможно, война»
Увольнение Цепкало: «Намечается великая дойка айтишников»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY