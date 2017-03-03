Как занятия спортом портят твою сексуальную жизнь

Немедленно сожги абонемент в спортзал на костре из гантелей.

В обществе бытует мнение о пользе спорта. Мол, спортивный образ жизни — единственно правильный образ жизни. Мы тратим зарплату на абонемент в фитнес-клубе, а потом испытываем чувство вины, случайно натыкаясь на него, когда ищем закатившийся за диван шуруп.

Больше испытывать чувство вины не нужно! Новое исследование доказало, что изнуряющие тренировки отрицательно сказываются на мужском либидо.

В исследовании Университета Северной Каролины, которым руководил профессор Энтони Хэкни, приняли участие 1100 мужчин, которые посещают спортзал. Все они были подробнейшим образом опрошены. Вопросы касались частоты тренировок, видов нагрузок и привычек в сексуальной жизни.

После завершения практической части исследования и подведения итогов выяснилось страшное. (Ну как страшное? Для тех, кто регулярно ходит в фитнес-клуб, страшное, а для тех, кто его регулярно прогуливает, — нестрашное.)

Те мужчины, которые посещали спортзал больше остальных и считали, что хорошая тренировка — это изматывающая тренировка, проживали скудную сексуальную жизнь. Их либидо было пугающе понижено. А когда они все-таки решали заняться сексом, то сталкивались с проблемой эректильной дисфункции.

Иными словами, наращивание мышц ради знакомства с женщинами себя дискредитировало. То есть познакомиться ты, может, и познакомишься, а дальше что?

Профессор Хэкни объясняет этот феномен тем, что изматывающие тренировки ведут к измождению организма, снижению тестостерона и, как следствие, печальному состоянию либидо.

Так что, когда в следующий раз полезешь под диван и увидишь пылящийся там абонемент, радуйся! Да, может, ты и не являешься обладателем внушающих страх и уважение мышц, зато твое либидо прекрасно себя чувствует.