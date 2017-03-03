«Ситуация напоминает период начала гласности в середине 1980-х»

Ярослав Романчук констатировал в Facebook, что период экономических реформ в Беларуси еще не настал.

«Если в правительстве наложен запрет на использование слова «реформы»,

если до сих пор нет ни одного человека, который бы публично признал банкротство нынешней модели,

если правительство не научилось управлять гигантскими активами, но боится говорить слово «приватизация»,

если правительство не готово выровнять условия ведения бизнеса для государственного и частного секторов,

если министерство финансов не считает нужным и возможным снизить размер государства (доходы госсектора) с нынешних 42% ВВП до уровня, который бы обеспечивал быстрый, долгосрочный, инклюзивный экономический рост,

если власти не готовы освободить из-под стражи бизнесменов, хотя бы до вынесения приговоров суда,

если главными в подготовке и принятии якобы реформаторских решений являются те, кто 20 лет вёл страну в противоположном направлении,

если нет готовности властей видеть в бизнесе и независимых учёных равных партнёров в диалоге о стратегии развития страны,

то нет основания считать, что в Беларуси проходят рыночные реформы. Ситуация напоминает мне период начала гласности в середине 1980-ых. Тогда ещё не было перестройки, но людям разрешили говорить публично немного больше. Вот и сейчас у нас примерно так же.

Хорошо, что мы заговорили громко, публично о проблемах в экономике. Хорошо, что альтернативная точка зрения дошла до высшего руководства, госслужащих и руководителей предприятий.

Будем надеяться, что фаза деклараций, обмена мнений, любезностей и нелепостей быстро закончится и наступит фаза реальной, конструктивной работы над созданием полноценных институтов свободного рынка и общества».

Романчук и зампред Белстата поспорили в фэйсбуке