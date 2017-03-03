Гозман: Лукашенко продает Западу свою недостаточную лояльность России и наоборот

Президент российского фонда «Перспектива» Леонид Гозман, известный также как советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса во время их пребывания в правительстве, «расшифровал» политику главы Беларуси.

– Я не являюсь сторонником Александра Лукашенко, но отношусь к нему с большим уважением, – заявил Гозман в интервью «Белгазете», – мне кажется, что он очень умный человек. Чтобы так долго держаться у власти и так маневрировать, надо обладать определенными талантами.

Как талантливый человек с четким политическим чутьем он успешно дрейфует: продает Западу свою недостаточную лояльность России и наоборот. Недавно во время большого разговора с журналистами и общественными деятелями Лукашенко наехал на Россию, и у этих наездов несколько целей. Он показывает Западу: смотрите, какой я хороший, снимайте санкции, помогайте, а я помогу вам с Россией, которую вы боитесь.

В то же время идет послание и России: ребята, если вы не сделаете, чего я хочу (у него наверняка есть шопинг-лист, который его люди приносят к нам на переговоры) увидите, что будет…

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