7 неизвестных фактов о Минске, которому сегодня стукнуло 950 лет

3 марта 1067 года, ровно 950 лет назад, произошла битва на реке Немига между армиями полоцкого князя Всеслава Брячиславовича aka Чародея и киевских князей Ярославичей.

В тот день наши проиграли, но именно этот исторический факт позволил вести официальное летоисчисление города Менска, или Менеска, или Миньска, или Минска. За тысячелетие город менял название не единожды – и про некоторые факты вы вряд ли знаете.

1. Скорее всего, Минск назывался Немига

В «Повести временных лет», где впервые упоминается наш город образца 1067 года, Ярославичи сначала пошли на Менск, все разрушили, а потом ринулись… «к Немизе». Не к Свислочи, которая в те времена была достаточно крупной рекой, и не «на Немизу», как тогда говорили про реки.

Этот странный оборот дал право некоторым наиболее смелым историкам говорить о том, что древний Менск стоял за 15 км от исторического центра нашей столицы. А город Немига стоял на месте одноименной станции метро. Т.е. мы с вами фактически живем в городе Немига.

Наш город издревле назывался Менском или Менеском. В тексте привилегии на Магдебургское право написано про «место нашо Менск». А в копии фрагмента автентика 1538 г. писарь пометил «у месте Менском» (прямо в центре, присмотритесь на фото).

2. Минском наш город стали называть поляки?

Почему же Менс стали называть Минском? Некоторые ученые считают, что во всем виновата полонизация делопроизводства Великого Княжества Литовского. Мол, из-за того, что польский язык стал постепенно вытеснять старобелорусский, за нашим городом закрепилось название Mińsk (Миньск), по аналогии с Миньском-Мазовецким. Но это не совсем так – рассказывает Денис Лисейчиков, заместитель директора Национального архива Беларуси:

– Справа ў тым, што ў польскую мову такая форма напісання перайшла з больш ранніх лацінскамоўных тэкстаў, дзе назва нашага горада падавалася як Minscum. Гэта ўжо ў XIX ст. для таго, каб адрозніваць два гарады, наш Мінск сталі называць Міньскам-Літэвскім. У канцы XVIII ст. расійскія ўлады транслітаравалі польскія варыянты назваў беларускіх гарадоў, і ў рускай мове з’явілася агульнапрынятая форма напісання «Минск».

Впрочем, менчуки даже в начале ХХ века называли свой город Менском, в отличии от польскоязычных горожан, которые говорили исключительно «Миньск», и от русского чиновничества, которое знало только «Минск».

3. Минск хотели переименовать еще до революции

Как рассказывает Денис Лисейчиков, еще до 1914 года существовал некий проект, согласно которому стародавним восточнославянским городам хотели вернуть их названия. Т.е. еще до революции наш город должен был официально называться Менском. Тогда не получилось.

Вторая – на этот раз частично удачная – попытка состоялась в середине 1920-х годов, когда Менск стал столицей Белорусской ССР. Известный факт: из всех государственных языков – белорусского, идиш, польского и русского – только на первом наш город назывался в соответствии с исторической традицией – Менск. В остальных случаях писалось и произносилось «Минск».

4. Но официально переименовали только в 1939 году

Почему 29 июля 1939-го наш город станет называться на всех языках одинаково чужим для себя Минском, сказать сложно. Вероятнее всего, география оставалась последним бастионом инаковости белорусов: наш язык русифицировали в 1933-м, нашу национальную интеллигенцию уничтожили в 1937–1939-м. Поэтому – хотел того Председатель Верховного Совета БССР Никифор Наталевич или не хотел, – а вынужден был поставить подпись под переименованием Менска в Минск.

5. Нацисты хотели превратить Минск в Асгард

Когда Вторая мировая война добралась до Беларуси, в нашем городе воцарился статус-кво: в немецко- и русскоязычных документах его опять стали называть Минском, а местные жители привыкали к старому «новому» белорусскому названию: Менск.

Сколько бы такой статус сохранялся, неизвестно. Дело в том, что у нацистов был свой план относительно Беларуси и Менска в частности. После окончательной победы планировалось использовать нашу страну как «мусорку» для расово и идеологически неполноценных людей: тотальная ликвидация евреев и поляков, германизация 25% белорусов, остальных – на выселение.

Самому Менску была уготована не лучшая участь: как пишет в своей работе немецкий историк Уве Гартеншлегер «Горад Менск пад нямецкай акупацыяй» (журнал Arche, №5 за 2008 год), легендарный гауляйтер Кубе в одной из бесед обронил: мол, после победы в 15 км на юг от разрушенного Менска будет создана новая столица. Кубе даже подобрал название: Асгард, где, согласно скандинавской мифологии, живет Тор (про этого супергероя у Marvel есть комикс, если помните). Правда, в белорусском Асгарде должны были жить руководители германской руководящей прослойки во главе с гауляйтером.

6. После войны столицу БССР хотели перенести за 15 км

После освобождения Минска советскими войсками и обсуждения генерального плана его застройки некоторые архитекторы и партработники предлагали перенести столицу БССР на 15-20 км. Мол, город сильно разрушен – быстрее построить новый. Но, слава богу, горячие головы быстро остудили: Минск остался стоять на своем месте, на месте древнего Менска (или все-таки Немиги?).

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