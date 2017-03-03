Кто притормозил антиалкогольный указ?

Почему МВД смягчило свою позицию по ограничению продажи алкоголя.

Спиртные напитки не должны продаваться во всех торговых объектах после 23.00.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Хотя четыре месяца назад в проекте антиалкогольного указа, который был передан в правительство, МВД настаивало на запрете продажи спиртного после 22.00. Кто убедил главного милиционера пересмотреть свою позицию?

Ковалькова: Вероятно, продажа алкаголя на заправках будет запрещена

Координатор общественной кампании «Защитим наших детей от алкоголя» Ольга Ковалькова полагает, что за перенос времени запрета продажи спиртного с 23.00 до 22.00 выступает Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Аргументы чиновников МАРТ, по ее словам, сводились к тому, что многие магазины работают именно до 23.00 времени, а значит, запрет на продажу одного вида товара вызовет неудобства.

Продолжение материала читайте здесь.