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03.03.2017
Антон Левицкий, Наша Ніва
Немецкая пресса: «Минск хочет помощи. И мы должны помочь»

Непредвиденный масштаб протестов вернул Беларусь на страницы мировых газет. В номере за понедельник «Süddeutsche Zeitung» посвятила положению в Беларуси отдельную статью.

Фотография женщины с крышками от кастрюль на четверть страницы и заголовок «Оттепель в Беларуси». Статья начинается с рассказа про 83-летнюю Марию Венедиктовну, которая выступила на митинге в Гомеле (по оценке немецкого издания, в митинге приняли участие 2000 человек): «Лукашенко не оправдал нашего доверия. Я всегда буду выступать против него». Немецкий журналист связывает протесты с рядом других позитивных и отрицательных тенденций, которые, по его мнению, отражают глубинные изменения в белорусской политике.

Экономический кризис, вызванный хозяйственным и финансовым ослаблением России — ключевого партнера Беларуси, — привел последнюю в критическое положение. Но журналист Франк Нинхузен показывает, что и ранее Беларусь регулярно проявляла своенравие — как в случае с грузинскими автономиями и Крымом.

Сегодня, по его мнению, Беларусь оказалась в ситуации с единственным выходом. Тактическую приверженность руководства страны к европейским ценностям немецкий автор не переоценивает. Она проистекает частично из кризиса, частично из текущих целей («до конца года Беларусь рассчитывает вступить в ВТО»), то есть не имеет под собой прочной основы. Именно это сделало возможным протесты, которые Нинхузен ошибочно называет первым оживлением уличной политики в Беларуси после 2010 года.

Важным фактором стал также конфликт с Россией — газовая война, раздражение белорусской визовой либерализацией в Кремле и т. д. Сверх того, Россия сама в кризисе и не имеет больше средств для щедрой поддержки «братского государства». Это также способствует «повороту» белорусской внешней политики.

В статье отмечается не только терпимость властей к уличным протестам и конфликт с Россией. Важным знаком потенциального «поворота» в белорусской политике, по мнению Нинхузена, является также рост влияния более молодого поколения. Поводом для такого вывода становится назначение в Берлин «очень молодого» белорусского дипломата в качестве посла.

«Европа пытается воспользоваться моментом». Депутат бундестага Карл-Георг Вельман (партия ХДС), который в комиссии внешних дел немецкого парламента отвечает за Восточную Европу, поделился впечатлениями от недавнего Минского форума, который возобновился в ноябре после 6-летнего перерыва: «оппозиция там была тоже, настрой был очень открытый». Даром что европейские политические круги скептически относятся к трансформации белорусского президента, совершенно новые проявления они не игнорируют. «В Берлине считают, что Лукашенко способен сохранить страну стабильной и гарантировать дистанцию с Россией — отношения между президентом Лукашенко и Владимиром Путиным недоверчивые».

Все это по-разному проявляется на практике. Глава фонда имени Аденауэра (фонд, близкий к ХДС) снова получил белорусскую визу — есть шанс, что представительство фонда снова будет работать в Минске. Гете-Институт также почувствовал увеличение пространства для деятельности. «Минск хочет помощи», — говорит Вельман, «немецкие инвестиции, торговые преференции, студенческий обмен. Мы можем помочь со всем этим. И мы должны».

 
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