Как путинские санкции помогли гродненцам оккупировать питерский молочный рынок

Представительство предприятия «Гродномясомолпром» стало самым успешным среди компаний-новичков, работающих в северной столице Россиию

В рейтинге, составленном изданием «Деловой Петербург», ООО «Гродномясомолпром» заняло первое место среди компаний, зарегистрированных в городе на Неве за последние 3 года.

По объему выручки за 2015 год белорусское предприятие в два раза опередило своего ближайшего преследователя.

Продолжение материала читайте здесь.