Паблики регионов: «Это бумеранг поступков — посеяли ветер, получили бурю»

«Салідарнасць» поинтересовалась, что пишут в соцсетях о маршах «нетунеядцев» жители райцентров.

Лидеры кампании «Мы – не тунеядцы!» озвучили расписание акций протеста на ближайшее время. Планируется проведение Маршей в девяти городах. В Молодечно, Орше, Пинске и Рогачеве они состоятся впервые.

Накануне акций протеста «Салідарнасць» изучила настроения жителей региональных городов в соцсетях.

Молодечно

Паблик Типичное Молодечно провел опрос участников о том, поддерживают ли они инициативу по проведению «Марша нетунеядцев» в городе. Более 60% участников опроса ответили утвердительно.

Само сообщение о грядущей акции вызвало ожесточенное обсуждение, где нашлось место и политике.

Участники сообщества Молодечно LIVE в соцсети Вконтакте обсуждают не только предстоящую 10 марта акцию протеста, но и болезненный для многих рост цен на товары и коммунальные услуги.

Один из пользователей попытался парировать недовольство многих коллег по форуму до боли знакомыми аргументами: «Я так понимаю, самые недовольные ездят на джипах и живут в коттеджах. Обычные белорусы работают и живут», «Некоторые с 90-х как спекулировали нелегально, так до сих пор и жируют».

Впрочем, анонс скорого марша также собрал десятки комментариев, среди которых встречаются страшилки о штрафах и предложения поискать работу в другом городе.

Пинск

Обсуждение новости об увеличении количества семей, оказавшихся за чертой бедности, в сообществе Pinsk is love неизбежно свелось к теме Декрета №3.

«Вот поэтому, ребята, надо выходить на митинг 11 марта, а не писать тут свои жалобы! Тут вас никто не услышит! А вот если выйдет человек 500-1000 от города и района, то будет эффект», — написал один из пользователей.

Далее в дискуссию вплелась тема использования на акциях протеста бело-красно-белого флага. Кое-кто из пинчан считает, что отмена декрета — первична, но есть и те, кто призывает не забывать историю страны, в том числе и новейшую, напоминая о референдуме 1995-го.

Рогачев

Сообщество Рогачёв онлайн подробно освещает события в других городах.

«Это просто бумеранг поступков и деяний всех деятелей — посеяли ветер, получили бурю, что посеешь то и пожнёшь», — пишет один из участников паблика.

Новогрудок

Новогрудок входит в список городов Гродненщины, где зафиксированы одни из самых скромных вакантных предложений работы.