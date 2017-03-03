Мертвый Коммунист сдает сообщников

Правоохранители самопровозглашенной ЛНР заканчивают следствие по делу о перевороте в республике. Одним из обвиняемых в нем числится бывший замглавы Луганской народной милиции Виталий Киселев. Однако, как удалось узнать «Газете.Ru», он был убит в ходе допроса, а следователи выдали за него его брата, когда записывали специальный ролик после следственных действий с фигурантом этого дела.

Еще один знаковый полевой командир погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Речь идет о заместителе командира так называемой народной милиции этой республики Виталии Киселеве, известном также по позывному Коммунист.

Широкой публике он запомнился благодаря своей старой фуражке со звездой, которую носили советские офицеры во время Великой Отечественной войны. В этом головном уборе Киселев нередко позировал перед фотографами и видеооператорами.

Киселева и еще ряд лиц в руководстве ЛНР местная прокуратура в конце сентября обвинила в попытке государственного переворота. После этого в украинских блогах и СМИ появилась информация, что Коммунист умер в заключении.

Однако уже 26 сентября Сергей Рахно, начальник управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере генеральной прокуратуры ЛНР, выступил с видеообращением, заявив, что Киселев жив и все его права как заключенного «обеспечиваются надлежащим образом».

При этом рядом с работником прокуратуры в кадре стоял мужчина в выцветшем камуфляже и тельняшке, внешне очень похожий на обвиняемого замкомандира народной милиции ЛНР. Однако этот человек не произнес в кадре ни слова. Прокурор подчеркнул, что Киселев признал вину и дал показания, изобличающие своих сообщников.

«На самом деле Коммунист был убит сразу после первого допроса. Когда с ним беседовали, то, скажем так, перестарались. И поэтому он скончался. Киселева пытались спасти, но не смогли. А в кадре рядом с Рахно находится брат бывшего полевого командира Сергей, который работает водителем в администрации Плотницкого», — рассказал «Газете.Ru» высокопоставленный источник в силовых структурах ЛНР.

Между тем местное надзорное ведомство в конце января распространило сообщение, что бывшему заместителю командующего корпусом народной милиции ЛНР предъявлено обвинение в окончательной редакции. Он подозревается «в пособничестве покушению на действия, направленные на насильственный захват власти, ответственность за совершение которых предусмотрена уголовным законом ЛНР в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет», отметили в генпрокуратуре самопровозглашенной республики.

В ведомстве подчеркнули, что «в настоящее время обвиняемый Киселев В.В., учитывая его письменное заявление, содержится в месте, гарантирующем безопасность его жизни и здоровью». Самого полевого командира больше публике не показывали.

«Киселева нет в живых, именно по этой причине на видео от 26 сентября его брат ничего не говорит, так как его голос сильно отличается от голоса Коммуниста», — пояснил «Газете.Ru» ситуацию источник в правительстве ЛНР.

В августе 2016 года глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий был ранен в результате покушения. Рядом с его автомобилем прогремел мощный взрыв. 20 сентября он рассказал о раскрытии заговора, который готовился против ЛНР.

В связи с этим был задержан Виталий Киселев. Как сообщили после этого СМИ, он дал показания на других участников заговора против Плотницкого: в частности, он рассказал о том, что причастность к перевороту имели экс-спикер народного совета ЛНР Алексей Карякин и бывший глава совета министров ЛНР Геннадий Цыпкалов. После этого сообщалось, что Киселев госпитализирован и находится в тяжелом состоянии в больнице.

24 сентября должна была состояться очная ставка Киселева и Цыпкалова, однако накануне прокуратура ЛНР сообщила, что Цыпкалов совершил самоубийство. Представитель прокуратуры Сергей Рахно сообщил, что Цыпкалов боялся того, что его убьют заговорщики, которые остались на свободе. Карякин же в настоящее время скрывается от сторонников Плотницкого и луганских силовиков.

«На самом деле заговор и попытка госпереворота в ЛНР была, и ее действительно готовили эти люди. Шансы на успех у них были, они вполне могли выбрать момент и ликвидировать Плотницкого. Другое дело, что вряд ли они смогли бы удержать власть, а значит, республику ждали бы новые столкновения различных вооруженных группировок», — пояснил «Газете.Ru» источник в правоохранительных органах ЛНР.

По его словам, все трое фигурантов дела о неудачной попытке сменить власть имели нелегальный бизнес, и глава ЛНР был в курсе этого.

«Коммунист занимался подпольной поставкой сигарет и иных табачных изделий в республику, а также имел доход от незаконной торговли оружием и боеприпасами. Цыпкалов и Карякин были связаны с контрабандными поставками угля на Украину», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Как следует из многочисленных интервью Киселева, он родился в селе Колпаково под городом Антрацит, а до начала боевых действий работал в разное время таксистом, поваром, имел свою юридическую фирму. «Потом я создал общественную организацию, которая занималась помощью детям-инвалидам, а также вела агитацию против табакокурения и употребления спиртного в среде молодежи», — сказал, в частности, Коммунист в одном из своих выступлений.

Из открытых источников известно, что ранее Киселев был членом Коммунистической партии Украины и придерживался левацких политических взглядов. По его словам, в начале войны он создавал блокпосты на подъезде к Луганску и другим населенным пунктам региона, чтобы воспрепятствовать движению украинской бронетехники. Заместителем командующего народной милиции ЛНР он стал в феврале 2015 года. Коммунист также был организатором финансовой и другой поддержки ополченцев ЛНР, координатором поставок вооружения, продовольствия и финансирования.

Жизнь за комбинат

До этого на территории ЛНР произошло несколько убийств полевых командиров ополчения самопровозглашенной республики, которые вызвали серьезный общественный резонанс. Самым громким из них была ликвидация командующего бригадой «Призрак» Алексея Мозгового.

6 апреля 2014 года Мозговой со своими сторонниками принял участие в штурме здания луганского отделения СБУ. Практически с этого события и началось вооруженное восстание на юго-востоке Украины. Он, как и Киселев, придерживался левой идеологии.

Некоторое время Мозговой участвовал в обороне Славянска, а затем перебрался в Алчевск Луганской области, где и находился вместе с созданным им подразделением «Призрак». В это формирование зачастую шли люди, которые выступали за войну с украинскими силовиками до полного освобождения бывшей территории Луганской области от украинских органов власти.

Вскоре у Мозгового начались противоречия с главой ЛНР Плотницким. 9 мая 2015 года командир «Призрака» не поехал на парад в Луганск, а провел торжественное шествие ополченцев в Алчевске.

До этих событий на него было совершено первое покушение, окончившееся неудачно. А вечером 23 мая 2015 года на трассе Перевальск — Луганск в районе поселка Михайловка Мозговой, его пресс-секретарь Анна Самелюк, двое охранников и водитель были убиты. Колонна их автомобилей была расстреляна из автоматического оружия. Водитель перед смертью успел сообщить о нападении охране бригады, которая была на месте через считанные минуты, но спасать уже было некого.

Также погибли двое гражданских в следовавшем вместе с джипом комбрига автомобиле «ВАЗ». Одной из гражданских была беременная женщина.

Ответственность на себя уже поспешили взять некие «Тени» — якобы проукраинская диверсионно-разведывательная группа из Донецка под руководством некоего «Александра Гладкого». Личность того, кто скрывается под этим псевдонимом, до сих пор неизвестна.

Как рассказал «Газете.Ru» высокопоставленный источник в правительстве ЛНР, настоящей причиной убийства Мозгового стал конфликт вокруг Алчевского металлургического комбината. «Он пытался установить контроль за этим предприятием, которое, несмотря на войну, приносило прибыль. И у командира «Призрака» это почти получилось. Но на этот комбинат имели виды влиятельные люди в ЛНР.

Они предложили долю Мозговому в 5% от прибыли предприятия. Поверьте, это были очень неплохие деньги», — сказал собеседник «Газеты.Ru». По его словам, Мозговой хотел контролировать комбинат целиком, это и стало причиной его убийства.

Этой версии придерживается и бывший глава военной разведки ДНР генерал Сергей Петровский.

«Честно говоря, обладаю информацией пусть на уровне высказываний высокопоставленных лиц, но все же высказываний. А это фактами отнюдь не является. Но версии озвучивали правильные, особенно в отношении Алчевского комбината. Красивая история, что Леша с его парой сотен ополченцев, громко именуемых бригадой «Призрак», представлял политическую и военную опасность для Плотницкого, не более чем легенда», — сказал он в интервью, которое размещено в ЖЖ блогера Бориса Родина. Хотя официально прокуратура ЛНР ведет расследование смерти Мозгового, убийство командира «Призрака» остается до сих пор нераскрытым.

Также широкую известность получило убийство командира Светлодарского и Стахановского казачьих гарнизонов ополчения ЛНР Павла Дремова, который имел позывной Батя. Он контролировал не только гарнизоны, но и предприятия указанных выше городов.

В конце декабря 2014 года в сети большую популярность завоевало видеообращение Дремова, в котором он с использованием ненормативной лексики дал критическую оценку нынешнему руководству ЛНР. Он обвинял власти республики в расхищении российской гуманитарной помощи и угрожал Игорю Плотницкому «флешкой с компроматом». Впрочем, позднее он формально признал власть Плотницкого и со своим подразделением участвовал в параде 9 мая 2015 года в Луганске.

Убийство Дремова произошло 12 декабря 2015 года. Командир казаков погиб во время поездки на собственную свадьбу во Дворец культуры имени Горького в Первомайск.

Смерть наступила от взрыва бомбы, установленной в машине Дремова, в районе населенного пункта Ирмино на трассе Стаханов — Первомайск.

«В данном случае я склонен верить в то, что за убийством Дремова стоят украинские силовики. Дело в том, джип Toyota, в котором он взорвался, ему пригнали с украинской территории. Более того, несколько дней до того, как ему передали машину, она стояла в каком-то отстойнике в Попасной, которая находится под контролем ВСУ. Вполне возможно, что там в нее и вмонтировали бомбу», — рассказал «Газете.Ru» источник в правоохранительных органах ЛНР.

По его словам, у Дремова была в тот момент старая машина, которую регулярно проверяли саперы. «Но тут он захотел поехать на свадьбу непременно на новой машине. Человека можно понять, казалось бы, но, как показала практика, пренебрегать собственной безопасностью нельзя никогда», — пояснил он.

В интервью один из лидеров Союза казаков Области Войска Донского Николай Козицын, который лично знал Батю и принимал участие в боевых действиях на Донбассе, также заявил, что машину на свадьбу Дремову подарили с заранее заложенной бомбой. Убийство этого полевого командира до сих пор остается нераскрытым.