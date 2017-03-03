Как декольте прославило сестру Райана Гослинга

Актёр Райан Гослинг в 2017 году «Оскара» не получил. А вот его сестра стала неофициальной «лауреаткой».

«Кто эта девушка рядом с Райаном?» – таким вопросом задавались телезрители, наблюдавшие за 89-й церемонией вручения премий Американской киноакадемии. Загадка разрешилась достаточно быстро: актера в этот вечер сопровождала сестра Мэнди, которая сразу стала любимицей многих интернет-пользователей благодаря в том числе впечатляющему декольте.

Но вот что интересно: Мэнди, работающая телепродюсером, далеко не первый раз появлялась вместе с Райаном на публике, а приметили её только сейчас. Почему?

К примеру, совместное посещение Гослингами (брат, сестра и мама) «Оскара-2007» никакого ажиотажа не вызвало.

Значит, дело в глубоком декольте? Не совсем. 10 лет назад Мэнди на другом мероприятии тоже неслабо показала грудь, но сногсшибательного эффекта это не вызвало.

Похоже, формула успеха выглядит так: декольте + Оскар (или другое мероприятие сопоставимого масштаба). А по отдельности эти факторы работают гораздо менее эффективно.

Хотя сестра у Райана симпатичная сама по себе, а не только в обрамлении оскаровских софитов.

Самый большой бюст на открытии Венецианского кинофестиваля-2016 (фото)