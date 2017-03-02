«На параде будет маршировать колонна титушек-провокаторов?»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Тунеядцы», которые ухаживали за больными детьми, смогут претендовать на отмену налога
Пчёлы против мёда: нужна ли чиновникам конкуренция на белорусском рынке?
«Дай закурить, а денег?»: Как провоцировали лидера брестских протестов «нетунеядцев»
Фотофакт: Министр МВД открыл скульптуру минского городового
Лукашенко пригласили в Тбилиси
В Витебске группа «Синий кит» едва не довела старшеклассницу до суицида
Афиша протестов: марши «нетунеядцев» запланированы в 11 городах Беларуси
Непривычное белорусскому глазу зрелище: как студенты Барселоны маршируют за свои права
Домрачева уступила Кривко в Пхенчхане
Татьяна Лазарева: «У меня больше нет профессии»
Стрижак: «Власть не понимает, что это не политические силы будоражат общество»
На Львовщине в шахте произошел взрыв: 8 погибших
Жлобинец убил подругу прямо на ее рабочем месте. И повесился сам
Бизнесмен Хусаенов: «Мы переключились на Германию, потому что там не надо было столько пить»
Дашкевіч: «Забудоўшчык адмовіўся будаваць офіс-цэнтар каля Курапатаў»
К выходным в Беларуси ожидается до +16°С
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Виноваты враги. Как Лукашенко отреагировал на акции протеста «тунеядцев»
В США недоумевают из-за позы советницы Трампа на диване в Белом доме
Напоминалка для власти, которая может стать врагом сама себе
Отец погибшей под колесами автомобиля ГАИ: «Это беспредел власти на дороге»
Люди отказываются заводить детей, потому что дорого: «не до жиру»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Святлана Алексіевіч: «Маўчаць сорамна»
«Не могу припомнить, когда наши люди так плохо жили»
МВД изменило свою позицию по поводу ограничения продажи алкоголя
«В Куропатах лежат люди. И если это забыть — завтра там будем лежать мы»
Слабы лідэр ва ўмовах крызісу
Оценили «мову» в три сребреника
Путин передал «привет» Лукашенко. Не из Сочи
Рассерженных белорусов станет больше: чиновники решили взяться за «зайцев»
«Парень с бензопилой»: «К сожалению, я не выполнил своих планов по массовому убийству»
Как «тунеядец» поспорил с замглавы Администрации президента
Совпадение? После отъезда Лукашенко в сочинском санатории заработали веб-камеры
Фото дня: Плачущая прачка отчитывается перед чиновниками по налогу за тунеядство
Лучшие шутки на свежее обещание властей о доступных квартирах
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Яростный облом и злая жуть» на «Оскаре-2017»
Масленіца ў Чыжоўцы: «Мікола, налівай хутчэй, пакуль зноў снегу не насыпала!»
Найлепшыя моманты з канцэрта «Народнага альбома»: блізкае, народнае, сямейнае
5 любовниц, которые изменили ход истории
Как венесуэльский лыжник-неудачник произвел фурор на чемпионате мира
Как загорают «ангелы» и «демоны»
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Скандалы
02.03.2017
Салiдарнасць
«На параде будет маршировать колонна титушек-провокаторов?»

Участник акции протеста «нетунеядцев» стал жертвой провокации.

Об этом рассказал журналистам газеты Наша Ніва участник акции против Декрета № 3 в Бресте Александр Кабанов.

Выйдя покурить, он заметил у подъезда странного мужчину, который, увидев его, ушел в тень. Из окна своей квартиры, которое выходит в обратную от подъезда сторону, Кабанов увидел милицейскую машину.

Утром он планировал ехать в Ивацевичский райисполком по вопросам скандального декрета. Когда снова вышел из подъезда, мужчина  попросил у него закурить – и получил отказ.

«Подхожу к милиции — говорю, вон какой-то чудак ко мне цепляется. А они мне: вам показалось, может быть? А тот напротив стоит и по телефону будто бы «разговаривает». Потом уже конкретно ко мне подходит и говорит: «Может, денег тогда дашь?». Я отказываюсь, после чего он начинает на меня бросаться, оскорблять, грязно выражаться», — рассказал Александр.

Чтобы избежать конфликта, Кабанов обратился к милиционерам, те сидели в машине и не выказывали интереса к ситуации.

«Я говорю им — чего вы сидите? Уберите его. А они ухмыляются, мол, вы же сами справитесь, если что».

В результате вызвали милицию, и отвезли Кабанова и мужчину, пристававшего к нему, в отделение.

«Там взяли объяснения с меня, протокол не составляли и отпустили».

После этого Кабанов выпил кофе у знакомого, вышел на улицу — а там опять стоит милицейская машина. Сотрудники пригласили проехать с ними, мол, «вас ждут».

Его доставили опять в отделение, поставив перед фактом, что тот провокатор написал на него заявление с обвинением в оскорблении, брани и «нарушении порядка».

«У меня после этого отобрали все вещи, бросили в камеру. Через какое-то время повезли в суд, но я попросил себе защитника. Судья удовлетворил ходатайство, и суд перенесли», — сказал Александр.

По словам Кабанова, когда милиционеры вели его во второй раз в отделение, они опускали глаза.

«Говорят, мол, ты же все понимаешь, такая ситуация. Противно», — рассказал он.

Один из читателей издания, комментируя ситуацию, в которой оказался участник акции «нетунеядцев»,  напомнил, что подобная практика применялась со времен НКВД: « когда те в трудовых концлагерях нанимало сброд из уголовников и отморозков для запугивания и травли людей, попавших по 58-й статье, а это были интеллигенты, ученые, инженеры, академики, раскулаченные фермеры и т.п.». По его мнению, пока не будет проведена чистка и делюмпенизация правоохранительных органов, отношение милиции к гражданам не изменится.

- На парадзе міліцыі ў суботу ці будзе маршыраваць калона цітушак-правакатараў? – иронизирует другой читатель.

За несколько дней до этого происшествия глава МВД в интервью БЕЛТА, поводом которого стало столетие белорусской милиции, рассказал о своем самом серьезном достижении на посту министра. По его мнению, руководство МВД немного поменяло философию министерства.

- Речь о служении своему народу, а не цифрам и уголовной статистике, что в принципе традиционно ложилось в основу оценки нашего труда еще со времен Советского Союза, - заявил Шуневич.

Как видим, некоторым «слугам народа» при исполнении своих обязанностей приходится опускать глаза и произносить сакраментальную фразу «ты же все понимаешь». 

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.1 (оценок:16)
Главное
Трансплантация истории от Лукашенко
«Мы до сих пор не имеем списка жертв Куропат, это настоящая проблема»
Челобитная с фигой в кармане
«Слуцк кто освобождал? Какие люди? Повстанцы?!»
Чему Лукашенко может поучиться у главы Uber
Виноваты враги. Как Лукашенко отреагировал на акции протеста «тунеядцев»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY