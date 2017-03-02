«На параде будет маршировать колонна титушек-провокаторов?»

Участник акции протеста «нетунеядцев» стал жертвой провокации.

Об этом рассказал журналистам газеты Наша Ніва участник акции против Декрета № 3 в Бресте Александр Кабанов.

Выйдя покурить, он заметил у подъезда странного мужчину, который, увидев его, ушел в тень. Из окна своей квартиры, которое выходит в обратную от подъезда сторону, Кабанов увидел милицейскую машину.

Утром он планировал ехать в Ивацевичский райисполком по вопросам скандального декрета. Когда снова вышел из подъезда, мужчина попросил у него закурить – и получил отказ.

«Подхожу к милиции — говорю, вон какой-то чудак ко мне цепляется. А они мне: вам показалось, может быть? А тот напротив стоит и по телефону будто бы «разговаривает». Потом уже конкретно ко мне подходит и говорит: «Может, денег тогда дашь?». Я отказываюсь, после чего он начинает на меня бросаться, оскорблять, грязно выражаться», — рассказал Александр.

Чтобы избежать конфликта, Кабанов обратился к милиционерам, те сидели в машине и не выказывали интереса к ситуации.

«Я говорю им — чего вы сидите? Уберите его. А они ухмыляются, мол, вы же сами справитесь, если что».

В результате вызвали милицию, и отвезли Кабанова и мужчину, пристававшего к нему, в отделение.

«Там взяли объяснения с меня, протокол не составляли и отпустили».

После этого Кабанов выпил кофе у знакомого, вышел на улицу — а там опять стоит милицейская машина. Сотрудники пригласили проехать с ними, мол, «вас ждут».

Его доставили опять в отделение, поставив перед фактом, что тот провокатор написал на него заявление с обвинением в оскорблении, брани и «нарушении порядка».

«У меня после этого отобрали все вещи, бросили в камеру. Через какое-то время повезли в суд, но я попросил себе защитника. Судья удовлетворил ходатайство, и суд перенесли», — сказал Александр.

По словам Кабанова, когда милиционеры вели его во второй раз в отделение, они опускали глаза.

«Говорят, мол, ты же все понимаешь, такая ситуация. Противно», — рассказал он.

Один из читателей издания, комментируя ситуацию, в которой оказался участник акции «нетунеядцев», напомнил, что подобная практика применялась со времен НКВД: « когда те в трудовых концлагерях нанимало сброд из уголовников и отморозков для запугивания и травли людей, попавших по 58-й статье, а это были интеллигенты, ученые, инженеры, академики, раскулаченные фермеры и т.п.». По его мнению, пока не будет проведена чистка и делюмпенизация правоохранительных органов, отношение милиции к гражданам не изменится.

- На парадзе міліцыі ў суботу ці будзе маршыраваць калона цітушак-правакатараў? – иронизирует другой читатель.

За несколько дней до этого происшествия глава МВД в интервью БЕЛТА, поводом которого стало столетие белорусской милиции, рассказал о своем самом серьезном достижении на посту министра. По его мнению, руководство МВД немного поменяло философию министерства.

- Речь о служении своему народу, а не цифрам и уголовной статистике, что в принципе традиционно ложилось в основу оценки нашего труда еще со времен Советского Союза, - заявил Шуневич.

Как видим, некоторым «слугам народа» при исполнении своих обязанностей приходится опускать глаза и произносить сакраментальную фразу «ты же все понимаешь».