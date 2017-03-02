Модель pluz-size продемонстрировала пышные формы

Модель pluz-size Эшли Грэм приняла участие в фотосессии в стиле «Спасателей Малибу».

Эшли Грэм

Папарацци запечатлели Эшли Грэм во время фотосессии в Майами — 28-летняя модель pluz-size позировала в слитном красном купальнике на океанском побережье. Для серии снимков Грэм залезла на гидроцикл и продемонстрировала свои пышные формы.

Съемка в стиле популярного сериала 90-х «Спасатели Малибу» (Baywatch) станет лукбуком новой коллекции купальником марки Swimsuits For All, с которой Грэм сотрудничает уже несколько лет. Перед публикацией фотографии наверняка тщательно отретушируют, но благодаря папарацци у нас есть возможность увидеть Грэм такой, какая она есть на самом деле.

Стоит добавить, что сама Эшли нисколько не стесняется недостатков своего тела.

— Я занимаюсь спортом. Я стараюсь есть полезную пищу. Я люблю тело, с которым живу. И я не стыжусь пары-тройки выпуклостей или целлюлита... И вы тоже не должны, — в прошлом писала модель в социальных сетях.