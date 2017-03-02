Пчёлы против мёда: нужна ли чиновникам конкуренция на белорусском рынке?

Как разрушить монополию государственных предприятий.

В текущем году белорусское правительство планирует разработать программу развития конкуренции.

Об этом сообщил на XVIII Ассамблее деловых кругов Беларуси министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

По его словам, документ должен закрепить запрет на введение и сохранение дискриминационных условий по отношению к субъектам хозяйствования всех видов деятельности, а также ввести табу на издание нормативных актов, которые могут привести к ограничению конкуренции.

Поможет ли программа развитию конкуренции или это будет очередной мертворожденный документ?

Балыкин: Белорусская модель — результат деградации советской экономики

— Думаю, что второй вариант более вероятен, — прогнозирует председатель Ассоциации малого и среднего бизнеса Сергей Балыкин. — Как могут конкурировать между собой субъекты хозяйствования, когда они фактически принадлежат одному собственнику?

По его словам, в Беларуси недостаточно конкуренции, поскольку чиновники управляют экономикой в ручном режиме. К тому же большинство предприятий принадлежит государству.

Эксперт подчеркивает, что конкуренция – основное условие рыночной экономики. Она дает возможность получить потребителю товар или услугу по максимально низкой цене и с максимально высоким качеством.

– Когда товаров и услуг на рынке много, у потребителя появляется выбор, — отмечает экономист.

Он считает, что в Беларуси до сих пор не создана экономика, в которой субъекты хозяйствования могли бы честно конкурировать между собой.

Аналитик полагает, что белорусская экономическая модель — результат деградации советской экономики.

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