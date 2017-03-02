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02.03.2017
Наша Ніва
«Дай закурить, а денег?»: Как провоцировали лидера брестских протестов «нетунеядцев»

Александра Кабанова можно назвать мотором состоявшихся в Бресте протестов против декрета №3.

Протестная акция в Бресте прошла 26 февраля, и Александр собирался участвовать в организации следующей акции протеста, запланированной на 5 марта. Видимо неслучайно сегодня он дважды оказывался в Берёзовской милиции при довольно странных обстоятельствах.

«Где-то в половине седьмого вышел покурить, вижу, у подъезда какой-то странный мужчина, — рассказал Кабанов. — Увидел меня и ушел в тень. Я обратно в дверь — он из тени. Потом я снова вышел, и ситуация повторилась. А у меня окна в обратную от подъезда сторону — так там, вижу, милицейская машина стоит. При том, что там вообще машин никогда не парковали!»

Александр планировал ехать в Ивацевичский райисполком по вопросам Декрета №3, поэтому в начале восьмого утра вышел на улицу. Человек, следивший за ним, бросился вдогонку.

Кабанов с мегафоном на фото справа

«Попросил у меня закурить, я отказал. Понимаю: что-то начинается, а машина за мной еще не приехала. Подхожу к милиции — говорю, вон какой-то чудак ко мне цепляется. А они мне: вам показалось, может быть? А тот напротив стоит и по телефону будто бы «разговаривает». Потом уже конкретно ко мне подходит и говорит: «Может, денег тогда дашь?». Я отказываюсь, после чего он начинает на меня бросаться, оскорблять, грязно выражаться», — рассказал Александр.

Чтобы избежать конфликта, Кабанов обратился к милиционерам, те сидели в машине и не выказывали интереса к ситуации.

«Я говорю им — чего вы сидите? Уберите его. А они ухмыляются, мол, вы же сами справитесь, если что [Кабанов в прошлом тренер по рукопашному бою — «НН»]. А я говорю, что, конечно, справлюсь, но где я окажусь потом? В результате вызвали милицию, нас отвезли в отделение. Там взяли объяснения с меня, протокол не составляли и отпустили».

После этого Кабанов выпил кофе у знакомого, вышел на улицу — а там опять стоит милицейская машина. Сотрудники пригласили проехать с ними, мол, «вас ждут».

Его доставили опять в отделение, поставив перед фактом, что тот провокатор написал на него заявление с обвинением в оскорблении, брани и «нарушении порядка».

«У меня после этого отобрали все вещи, бросили в камеру. Через какое-то время повезли в суд, но я попросил себе защитника. Судья удовлетворил ходатайство, и суд перенесли», — сказал Александр.

По его мнению, такие грязные провокации устраивают с целью запугать его как лидера протеста «тунеядцев».

«Но запугать меня не удастся. И что обидно, я же там большую часть милиционеров тренировал, знаю их. А они меня ведут во второй раз в отделение, глаза опускают, говорят, мол, ты же все понимаешь, такая ситуация. Противно», — рассказывает Кабанов.

Декрет №3 непосредственно Кабанова не задевает — у Александра свое хозяйство. Но когда активист баллотировался в Палату представителей, то в одном из пунктов программы обещал поднять вопрос отмены декрета. Люди это запомнили и, когда припекло, стали обращаться за помощью.

«Может, я и не лидер вообще — это людям решать. А началось все со сбора подписей, впоследствии пришло понимание, что нужны и уличные акции. Будем бороться!» — пояснял ранее «Нашей Ниве» Александр Кабанов.

 
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