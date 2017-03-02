Фотофакт: Министр МВД открыл скульптуру минского городового

Скульптуру установили в Минске на улице Городской Вал, рядом с музеем центра культурно-воспитательной работы МВД.

- Я считаю, что это очень символичная фигура. Она олицетворяет собой порядок и спокойствие на улицах города, то, что сегодня обеспечивает Министерство внутренних дел, и то, что является визитной карточкой нашего ведомства и нашего государства, – приводит слова министра МВД Игоря Шуневича на открытии скульптуры пресс-служба министерства.

Сообщается, что концепция памятника принадлежит министру внутренних дел.

- Городовой получился очень аутентичный. Он сделан по фотографии настоящего минского городового, которую мы нашли в архиве. Правдиво все: начиная от медалей и заканчивая номером на кокарде форменной фуражки. Даже погоны у городового разные, как и было тогда. Ведь в те времена в основном брали на службу бывших солдат. Поэтому на одном плече у нашего городового армейский погон, с которым он увольнялся, а на другом – полицейский, который ему выдавали, – пояснил Игорь Шуневич.

Владимир Некляев в Фейсбуке прокомментировал новость об открытии скульптуры:

— Як вядома, кожны горад, які паважае сябе, як горад, мусіць мець хоць аднаго гарадскога вар’ята. Мінск заўсёды такога меў. Скажам, у гады маёй маладосці мінскім гарадскім вар'ятам быў інтэлектуал, дысідэнт Кім Хадзееў. Цяпер выглядае на тое, што вар'ятаў трое. Гарадскі галава, паліцмэйстар і апякун мастацтваў, якія твор жанравай гарадской скульптуры адкрываюць як помнік… Як сказаў бы Астап Бэндэр: «Мы чужыя на гэтым свяце жыцця».