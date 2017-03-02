Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Тунеядцы», которые ухаживали за больными детьми, смогут претендовать на отмену налога
Пчёлы против мёда: нужна ли чиновникам конкуренция на белорусском рынке?
«Дай закурить, а денег?»: Как провоцировали лидера брестских протестов «нетунеядцев»
Фотофакт: Министр МВД открыл скульптуру минского городового
Лукашенко пригласили в Тбилиси
В Витебске группа «Синий кит» едва не довела старшеклассницу до суицида
Афиша протестов: марши «нетунеядцев» запланированы в 11 городах Беларуси
Непривычное белорусскому глазу зрелище: как студенты Барселоны маршируют за свои права
Домрачева уступила Кривко в Пхенчхане
Татьяна Лазарева: «У меня больше нет профессии»
Стрижак: «Власть не понимает, что это не политические силы будоражат общество»
На Львовщине в шахте произошел взрыв: 8 погибших
Жлобинец убил подругу прямо на ее рабочем месте. И повесился сам
Бизнесмен Хусаенов: «Мы переключились на Германию, потому что там не надо было столько пить»
Дашкевіч: «Забудоўшчык адмовіўся будаваць офіс-цэнтар каля Курапатаў»
К выходным в Беларуси ожидается до +16°С
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Виноваты враги. Как Лукашенко отреагировал на акции протеста «тунеядцев»
В США недоумевают из-за позы советницы Трампа на диване в Белом доме
Напоминалка для власти, которая может стать врагом сама себе
Отец погибшей под колесами автомобиля ГАИ: «Это беспредел власти на дороге»
Люди отказываются заводить детей, потому что дорого: «не до жиру»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Святлана Алексіевіч: «Маўчаць сорамна»
«Не могу припомнить, когда наши люди так плохо жили»
МВД изменило свою позицию по поводу ограничения продажи алкоголя
«В Куропатах лежат люди. И если это забыть — завтра там будем лежать мы»
Слабы лідэр ва ўмовах крызісу
Оценили «мову» в три сребреника
Путин передал «привет» Лукашенко. Не из Сочи
Рассерженных белорусов станет больше: чиновники решили взяться за «зайцев»
«Парень с бензопилой»: «К сожалению, я не выполнил своих планов по массовому убийству»
Как «тунеядец» поспорил с замглавы Администрации президента
Совпадение? После отъезда Лукашенко в сочинском санатории заработали веб-камеры
Фото дня: Плачущая прачка отчитывается перед чиновниками по налогу за тунеядство
Лучшие шутки на свежее обещание властей о доступных квартирах
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Яростный облом и злая жуть» на «Оскаре-2017»
Масленіца ў Чыжоўцы: «Мікола, налівай хутчэй, пакуль зноў снегу не насыпала!»
Найлепшыя моманты з канцэрта «Народнага альбома»: блізкае, народнае, сямейнае
5 любовниц, которые изменили ход истории
Как венесуэльский лыжник-неудачник произвел фурор на чемпионате мира
Как загорают «ангелы» и «демоны»
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Скандалы
02.03.2017
В Витебске группа «Синий кит» едва не довела старшеклассницу до суицида

Шаг за шагом девочка проходила роковой квест: порезала руки лезвием, оставила предсмертную записку в соцсети с планами сброситься с крыши высотного здания. Ее остановили сотрудники милиции.

В соцсетях вновь заявили о себе «Синие киты», которые подстрекают подростков к суициду. Случаев самоубийств на почве опасных игр в Беларуси, к счастью, не зафиксировано. Однако пострадавшие уже есть, пишет газета «Беларусь сегодня».

Тревожные новости появились неделю назад в интернете. В Гродно мама заметила на плече у дочери странные порезы и привела ее на консультацию в областной центр «Психиатрия–наркология». Выяснилось, что восьмиклассница играла в «Синего кита» и царапала себя по заданию администратора одной из закрытых групп ВКонтакте. Девочка вела с ним переписку десять дней. А «игра» длится 50 — 57 дней, и, как вам быстро сообщит интернет, финальная задача этого интерактивного квеста всегда одинаковая: свести счеты с жизнью. Причем, где и как «кит» это сделает, решает его анонимный куратор.

В Витебске по факту попытки самоубийства старшеклассницы возбуждено уголовное дело, рассказала старший помощник прокурора города Ольга Королева:

— Школьница состояла в группе «Синий кит», зарегистрированной в ВКонтакте. Шаг за шагом она проходила роковой квест: порезала руки лезвием, оставила предсмертную записку в соцсети с планами сброситься с крыши высотного здания. Ее остановили сотрудники милиции. Эмоциональное состояние подростка было крайне тяжелым: она сильно жалела, что не успела доиграть. Девочка проходит лечение в областном центре психиатрии и наркологии. Городским отделом СК возбуждено уголовное дело по части второй 146–й статьи УК — склонение к самоубийству.

Подробности рассказала главный врач областного центра психиатрии и наркологии Елена Мартынова:

— О том, что 17–летняя девушка разместила в соцсети предсмертную записку, нам сообщила студентка медицинского университета. Мы сразу обратились в компетентные органы, и девочку спасли. Сейчас она практически в норме, готовится к выписке из стационара. Выяснилось, что ее секретной задачей в квесте было порезать вены и попасть в психиатрическую клинику. И она это сделала. Примерно такие же истории случились в Витебске еще с тремя девочками, одна из них проходит лечение амбулаторно.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4 (оценок:2)
Главное
Трансплантация истории от Лукашенко
«Мы до сих пор не имеем списка жертв Куропат, это настоящая проблема»
Челобитная с фигой в кармане
«Слуцк кто освобождал? Какие люди? Повстанцы?!»
Чему Лукашенко может поучиться у главы Uber
Виноваты враги. Как Лукашенко отреагировал на акции протеста «тунеядцев»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY