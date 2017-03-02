В Витебске группа «Синий кит» едва не довела старшеклассницу до суицида

Шаг за шагом девочка проходила роковой квест: порезала руки лезвием, оставила предсмертную записку в соцсети с планами сброситься с крыши высотного здания. Ее остановили сотрудники милиции.

В соцсетях вновь заявили о себе «Синие киты», которые подстрекают подростков к суициду. Случаев самоубийств на почве опасных игр в Беларуси, к счастью, не зафиксировано. Однако пострадавшие уже есть, пишет газета «Беларусь сегодня».

Тревожные новости появились неделю назад в интернете. В Гродно мама заметила на плече у дочери странные порезы и привела ее на консультацию в областной центр «Психиатрия–наркология». Выяснилось, что восьмиклассница играла в «Синего кита» и царапала себя по заданию администратора одной из закрытых групп ВКонтакте. Девочка вела с ним переписку десять дней. А «игра» длится 50 — 57 дней, и, как вам быстро сообщит интернет, финальная задача этого интерактивного квеста всегда одинаковая: свести счеты с жизнью. Причем, где и как «кит» это сделает, решает его анонимный куратор.

В Витебске по факту попытки самоубийства старшеклассницы возбуждено уголовное дело, рассказала старший помощник прокурора города Ольга Королева:

— Школьница состояла в группе «Синий кит», зарегистрированной в ВКонтакте. Шаг за шагом она проходила роковой квест: порезала руки лезвием, оставила предсмертную записку в соцсети с планами сброситься с крыши высотного здания. Ее остановили сотрудники милиции. Эмоциональное состояние подростка было крайне тяжелым: она сильно жалела, что не успела доиграть. Девочка проходит лечение в областном центре психиатрии и наркологии. Городским отделом СК возбуждено уголовное дело по части второй 146–й статьи УК — склонение к самоубийству.

Подробности рассказала главный врач областного центра психиатрии и наркологии Елена Мартынова:

— О том, что 17–летняя девушка разместила в соцсети предсмертную записку, нам сообщила студентка медицинского университета. Мы сразу обратились в компетентные органы, и девочку спасли. Сейчас она практически в норме, готовится к выписке из стационара. Выяснилось, что ее секретной задачей в квесте было порезать вены и попасть в психиатрическую клинику. И она это сделала. Примерно такие же истории случились в Витебске еще с тремя девочками, одна из них проходит лечение амбулаторно.