Афиша протестов: марши «нетунеядцев» запланированы в 11 городах Беларуси

Акции белорусов, выступающих против скандального Декрета № 3, организуются в рамках кампании «Мы не тунеядцы».

Как сообщил в Фейсбуке лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, марши «нетунеядцев» пройдут в следующих городах:

5 марта, 12.00 - Брест

10 марта, 18.00 - Молодечно

11 марта, 12.00 - Пинск

12 марта, 12.00 - Бобруйск

12 марта, 13.00 - Орша

12 марта, 16.00 - Рогачев

15 марта, - Гродно, Могилёв, Минск

25 марта - Гомель, Витебск (в формате Дня Воли)

Обсуждается проведение маршей «нетунеядцев» в Лиде, Светлогорске и Слуцке.

Список основных требований, которые будут оглашены на маршах: отмена Декрета № 3; новый экономический курс, ориентированный на создание новых, эффективных рабочих мест, а не на борьбу с безработными; ликвидация изъянов пенсионной реформы, отмена контрактной системы и отмена указа № 222. Кроме того, в перечне требований властям - внесение изменений в Избирательный Кодекс, позволяющих вернуть гражданам право выбора.

16 марта делегации от всех маршей «нетунеядцев» передадут требования в администрацию президента, в правительство и Палату представителей.

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