Непривычное белорусскому глазу зрелище: как студенты Барселоны маршируют за свои права

В четверг на улицы Барселоны вышли студенты, требующие снижения оплаты за обучение.

Белорус, живущий в столице Каталонии, поделился с редакцией «Салідарнасцi» видео, на котором видна часть шествия.

Непривычное белорусскому глазу зрелище: демонстранты заняли всю проезжую часть, водители мотоциклов и скутеров объезжают их по тротуарам.

Сколько стоит учеба в Испании

Обучение в государственных университетах Испании формально считается бесплатным. Однако за организацию учебного процесса, проживание, питание, проезд в общественном транспорте и интернет студенты должны платить сами. За год учебы такие расходы могут составить 800-1000 евро. Учеба в частных университетах стоит до 4000 евро в год.

Обучение по магистерским программам стоит до 3000 евро за весь курс обучения.

Иностранным студентам первый год обучения может стоить дополнительной суммы в несколько тысяч евро за оформление необходимых документов и языковых курсов.