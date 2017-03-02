Домрачева уступила Кривко в Пхенчхане

В Пхенчхане стартовал очередной этап кубка мира по биатлону.

В женском спринте лучшей из белорусок (19-е место) оказалась Ирина Кривко, отстрелявшаяся без промахов, но уступившая победительнице Лауре Дальмайер из Германии 1 минуту 41,4 секунды.

Двадцатой стала Дарья Домрачева, которая бежала быстрее Ирины Кривко, но дважды пальнула в «молоко» на «стойке». В результате отставание биатлонной примы от лидера составило 1 минуту 42,2 секунды.

Надежда Скардино не закрыла одну мишень на втором рубеже. Как следствие, 22-е место с 1 минутой 47,6 секунды, проигранных Лауре Дальмайер.

Дарья Юркевич (1+0) и Надежда Писарева (0+2) оказались, соответственно, 57-й (+2.49,4) и 65-й (+2.58,7) из 94 участниц.

Гонка преследования у женщин запланирована на субботу, 4 марта. Старт собираются дать в 13 часов по белорусскому времени.