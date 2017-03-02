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Общество
02.03.2017
Татьяна Лазарева: «У меня больше нет профессии»

Бывшая телеведущая на «Дожде» рассказала Ксении Собчак о том, как вместе с мужем оказалась под запретом на телевидении.

Предлагаем избранное.

— Сегодня мой гость — телеведущая… почему ты так смеешься сразу? Ну как? Телеведущая, радиоведущая, человек, который активно участвует в жизни благотворительного фонда «Созидание», благотворитель Татьяна Лазарева. Ты почему-то взяла и сразу начала смеяться на словах «телеведущая».

— Это удивительным образом сейчас, когда меня куда-то зовут, обычно спрашивают: «Как вас представить?». И мне как-то, знаешь, сапожник без сапог. Ну какая я телеведущая без телевидения?

— Тебе горько от этого?

— От того, что я не могу себя представить телеведущей?

— Нет, от того, что ты имеешь профессию, но, условно, ты находишься под запретом.

— Хорошее слово сейчас ты назвала. У меня нет больше профессии. Представляешь?

— Обидно?

— Послушай, обида — это вообще самое, по-моему, последнее чувство, которое человек должен испытывать. Это факт, с которым я столкнулась, который приняла, и как раз этим сейчас, собственно, пользуюсь, потому что, понимаешь, оказаться в 50 лет без профессии, начинать все заново — ну это интересно.

— А долго ты принимала это состояние?

— Долго. Ну как тебе сказать? Ушла я… на телевидении еще когда работала, это все-таки были развлекательные проекты, и они меня уже, честно говоря, поддостали еще тогда. Последний проект, который был, это была детская передача «Это мой ребенок». Вот это уже было мне интересно, это мне уже казалось чем-то хотя бы, знаешь, а не этот ржак бесконечный. Но вот это, пожалуй, я жалею. Но только как проект. Потом он долго шел еще на Disney, но и на Disney тоже, в общем-то, все прекратилось.

Лазарева: «Все мои друзья и родственники, живущие в Украине, – простите»

 
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