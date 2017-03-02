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(часть 4)
Профсоюзы
02.03.2017
www.praca-by.info
Стрижак: «Власть не понимает, что это не политические силы будоражат общество»

Активиста профсоюза РЭП Андрея Стрижака могут оштрафовать за собрание людей, пришедших подержать в суде «нетунеядца» Александра Семенова.

2 марта Андрею Стрижаку позвонил начальник отдела охраны общественного порядка Центрального ОВД Гомеля Владислав Шукель и вызвал его на завтра в милицию, чтобы опросить о событиях 21 февраля в Центральном суде Гомеля, где ожидалось вынесение решения по иску «нетунеядца» Александра Семенова.

21 февраля у здания суда Центрального района Гомеля. Люди скандировали: «Нет декрету № 3, Лукашенко, уходи!»

Андрей Стрижак рассказал praca-by.infoо подоплеке происходящего.

– Поскольку дело Семенова получилось очень резонансным, и независимый профсоюз РЭП оказывал ему правовую помощь, я, как активист профсоюза, призвал всех неравнодушных прийти 21 февраля поддержать земляка. Несмотря на то, что мы предупреждали, что на вынесение решения может прийти очень много людей, в суде вместо большого помещения выделили маленькое. В результате многие не смогли пройти в зал суда и собрались у здания на улице. Как я понимаю, теперь на меня хотят составить административный протокол за проведение несанкционированного митинга.

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