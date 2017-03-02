Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Тунеядцы», которые ухаживали за больными детьми, смогут претендовать на отмену налога
Пчёлы против мёда: нужна ли чиновникам конкуренция на белорусском рынке?
«Дай закурить, а денег?»: Как провоцировали лидера брестских протестов «нетунеядцев»
Фотофакт: Министр МВД открыл скульптуру минского городового
Лукашенко пригласили в Тбилиси
В Витебске группа «Синий кит» едва не довела старшеклассницу до суицида
Афиша протестов: марши «нетунеядцев» запланированы в 11 городах Беларуси
Непривычное белорусскому глазу зрелище: как студенты Барселоны маршируют за свои права
Домрачева уступила Кривко в Пхенчхане
Татьяна Лазарева: «У меня больше нет профессии»
Стрижак: «Власть не понимает, что это не политические силы будоражат общество»
На Львовщине в шахте произошел взрыв: 8 погибших
Жлобинец убил подругу прямо на ее рабочем месте. И повесился сам
Бизнесмен Хусаенов: «Мы переключились на Германию, потому что там не надо было столько пить»
Дашкевіч: «Забудоўшчык адмовіўся будаваць офіс-цэнтар каля Курапатаў»
К выходным в Беларуси ожидается до +16°С
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Виноваты враги. Как Лукашенко отреагировал на акции протеста «тунеядцев»
В США недоумевают из-за позы советницы Трампа на диване в Белом доме
Напоминалка для власти, которая может стать врагом сама себе
Отец погибшей под колесами автомобиля ГАИ: «Это беспредел власти на дороге»
Люди отказываются заводить детей, потому что дорого: «не до жиру»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Святлана Алексіевіч: «Маўчаць сорамна»
«Не могу припомнить, когда наши люди так плохо жили»
МВД изменило свою позицию по поводу ограничения продажи алкоголя
«В Куропатах лежат люди. И если это забыть — завтра там будем лежать мы»
Слабы лідэр ва ўмовах крызісу
Оценили «мову» в три сребреника
Путин передал «привет» Лукашенко. Не из Сочи
Рассерженных белорусов станет больше: чиновники решили взяться за «зайцев»
«Парень с бензопилой»: «К сожалению, я не выполнил своих планов по массовому убийству»
Как «тунеядец» поспорил с замглавы Администрации президента
Совпадение? После отъезда Лукашенко в сочинском санатории заработали веб-камеры
Фото дня: Плачущая прачка отчитывается перед чиновниками по налогу за тунеядство
Лучшие шутки на свежее обещание властей о доступных квартирах
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Яростный облом и злая жуть» на «Оскаре-2017»
Масленіца ў Чыжоўцы: «Мікола, налівай хутчэй, пакуль зноў снегу не насыпала!»
Найлепшыя моманты з канцэрта «Народнага альбома»: блізкае, народнае, сямейнае
5 любовниц, которые изменили ход истории
Как венесуэльский лыжник-неудачник произвел фурор на чемпионате мира
Как загорают «ангелы» и «демоны»
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Скандалы
02.03.2017
TUT.BY
Жлобинец убил подругу прямо на ее рабочем месте. И повесился сам

Трагедия произошла на территории одного из жлобинских предприятий.

36-летняя женщина трудилась там в третью смену. Ночью к ней на работу пришел мужчина, с которым она полгода поддерживала отношения. Свидание закончилось убийством одной и самоубийством другого.

— По предварительной версии, во время ссоры на почве ревности мужчина нанес женщине не менее 10 ударов ножом, от которых она скончалась на месте. Затем покончил жизнь самоубийством, повесившись недалеко от места убийства, — рассказала подробности официальный представитель СК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Тело женщины уже через несколько минут после произошедшего обнаружили коллеги. Прибывшие к месту ЧП сотрудники милиции с собакой позже нашли тело мужчины в петле, а также нож, которым он, предположительно, совершил убийство.

Жлобинским РОСК возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Назначен ряд криминалистических экспертиз, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Известно, что у погибшей женщины остались две несовершеннолетние дочери. У мужчины также есть дети.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:2)
Главное
Трансплантация истории от Лукашенко
«Мы до сих пор не имеем списка жертв Куропат, это настоящая проблема»
Челобитная с фигой в кармане
«Слуцк кто освобождал? Какие люди? Повстанцы?!»
Чему Лукашенко может поучиться у главы Uber
Виноваты враги. Как Лукашенко отреагировал на акции протеста «тунеядцев»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY