Жлобинец убил подругу прямо на ее рабочем месте. И повесился сам

Трагедия произошла на территории одного из жлобинских предприятий.

36-летняя женщина трудилась там в третью смену. Ночью к ней на работу пришел мужчина, с которым она полгода поддерживала отношения. Свидание закончилось убийством одной и самоубийством другого.

— По предварительной версии, во время ссоры на почве ревности мужчина нанес женщине не менее 10 ударов ножом, от которых она скончалась на месте. Затем покончил жизнь самоубийством, повесившись недалеко от места убийства, — рассказала подробности официальный представитель СК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Тело женщины уже через несколько минут после произошедшего обнаружили коллеги. Прибывшие к месту ЧП сотрудники милиции с собакой позже нашли тело мужчины в петле, а также нож, которым он, предположительно, совершил убийство.

Жлобинским РОСК возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Назначен ряд криминалистических экспертиз, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Известно, что у погибшей женщины остались две несовершеннолетние дочери. У мужчины также есть дети.