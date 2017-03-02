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Скандалы
02.03.2017
Дворцы, яхты, виноградники – тайная империя Дмитрия Медведева

Фонд борьбы с коррупцией, созданный Алексеем Навальным, опубликовал расследование про недвижимость премьер-министра Дмитрия Медведева.

В публикации и видеорепортаже рассказывается о нескольких поместьях в России и за границей. Весь материал опубликован на сайте оппозиционного политика. Приводим избранное.

«Это была огромная работа, и сначала мы вообще не были уверены, что её возможно сделать нашими силами. Но мы сделали. Нашли и засняли (!!!) все резиденции в России и за границей, Отыскали чёртовы неуловимые яхты и скрупулёзно по геотегам, фото из инстаграмма и архивным записям установили, где и кто на них плавал. Прятались от ФСО, охраняющей объекты. Провели сотни человеко-часов, анализируя соцсети и выискивая нужные фотографии. Перелопачивали документацию офшоров. Смотрели доменные имена. Отсмотрели буквально каждую фотографию главного героя за год, чтобы найти нужные кроссовки и рубашки (с этого вообще всё и началось). Ездили в Тоскану снимать виноградники, а в Курскую область — коров.

…С гордостью представляю самое большое расследование ФБК из сделанных до сих пор.

И, возможно, самое важное политически: речь идёт о втором человеке в стране. Премьер-министре и бывшем президенте России. Главном и постоянном партнёре Путина, самом доверенном его лице — он не побоялся ему страну передать на четыре года.

Он вам не Димон. Он серьёзный дяденька-коррупционер.

Дмитрий Анатольевич Медведев совсем не такой безобидный и  комический персонаж, которым он кажется. Пусть вас не обманывает сон на заседаниях, бадминтон, или увлечение гаджетами.

Это весьма хитрый и алчный человек, явно слегка помешанный на резиденциях и элитной недвижимости и создавший ради владения ими одну из крупнейших коррупционных схем в стране. И, надо отдать ему должное, одну из самых изощрённых.

Мы нашли, описали и документально доказали существование сети благотворительных и некоммерческих фондов, организованных доверенными лицами и родственниками Медведева. Слово «благотворительных» смущать не должно: получателями «помощи» тут является только Медведев и его семья.

Они используют фонды для того, чтобы получать на них «пожертвования» (читай: взятки) от олигархов и банков под госконтролем и тратить средства на покупку дворцов, яхт и виноградников в России и за рубежом.

И да — это очень хитро. Кому принадлежит, например, секретная дача Медведева в Плёсе, о которой мы делали большое расследование? Формально — никому. Благотворительной организации — фонду Градислава, а значит, нет даже физических лиц — конечных собственников, ведь имущество некоммерческой организации принадлежит в итоге только ей, а даже не её учредителям.

Фактически же все понимают: дача принадлежит Медведеву. Её охраняет ФСО. Там расположено подразделение службы. Над плёсской дачей даже есть официальная бесполётная зона.

То есть коррупционная схема основывается на создании благотворительной организации с надёжным человеком (однокурсником, родственником) во главе. После чего можно смело накачивать организацию деньгами и покупать на них дворцы-яхты, не опасаясь, что кто-то ткнёт в лицо бумажкой, где в графе «собственник» стоит твоя фамилия.

Только вот есть одна проблемка: надёжных людей не может быть много. Если есть небольшое количество лиц, задействованных в организации, финансировании и управлении кучей благотворительных фондов, главный признак которых — владение имуществом премьер-министра Медведева, то все становится ясно: это коррупция.

Начав вот с этих кроссовок весёлого цвета, мы установили и документально описали всю коррупционную империю Дмитрия Медведева, фонды, составляющие её, и его ближайших доверенных лиц.

Опираясь на опубликованную отчётность, мы утверждаем: на фонды Медведева были переведены как минимум 70 миллиардов рублей деньгами и имуществом.

Это взятки от олигархов Усманова и Михельсона;

— деньги Газпромбанка, который и ранее много раз был замечен в том, что работает «кошельком» для покрытия расходов высокопоставленных чиновников;

— перечисления от других компаний (например «дочка» Башнефти).

На эти деньги построены, куплены и содержатся

Родовое поместье и агрокомплекс Медведева в Мансурово:

Горная резиденция «Псехако» в Сочи:

Виноградники в Анапе и Тоскане:

Миловка, которую мы показали ранее:

И многое другое, о чём мы рассказываем в нашем расследовании. В его видеоверсии. И в его подробной текстовой версии со всеми документами.

Здесь кратко расскажу только об одном эпизоде, которого достаточно, чтобы отправить и Медведева, и Усманова на скамью подсудимых.

Это вторая глава нашего повествования. Очень хороший пример того, насколько эти люди вообще не стесняются.

Это — рублёвская резиденция, принадлежащая Медведеву. Один из самых дорогих объектов Подмосковья. Стоит около 5 миллиардов рублей. Формально принадлежит фонду «Соцгоспроект» — полностью идентичному фонду «ДАР», на который оформлена Миловка — дача Медведева в Плёсе.

Знаете, как этот объект стоимостью 5 млрд оказался в медведевском владении?

Алишер Бурханович Усманов, один из самых богатых олигархов России с состоянием в 12,5 миллиардов долларов просто дарит медведевскому фонду и землю, и особняк.

Как это назвать? Правильно: взятка.

Именно так мы это и называем в своём заявлении о преступлении. И вообще, всё это наше расследование и в целом, и разбитое на эпизоды будет превращено в заявления о преступлениях».

Латынина: «У этих людей совсем нет тормозов»

 
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