Бизнесмен Хусаенов: «Мы переключились на Германию, потому что там не надо было столько пить»

Глава управляющей компании «Зубр Капитал» на встрече, организованной Startup Grind Minsk, – о работе с клиентами и поставщиками.

– У любой компании есть поставщик и есть клиент, – цитирует Олега Хусаенова TUT.BY. – По этой цепочке от поставщика создается добавленная стоимость клиенту. Соответственно, это ваши колодцы, откуда вы черпаете воду и не можете туда плевать. Поэтому у вас должна быть выстроена очень хорошая коммуникация.

На заре моей деятельности, когда я занимался «автовазами», выстроить с заводом из Тольятти коммуникацию было очень тяжело. Мы были молодые, и нам казалось, что в этом Тольятти сильно тупят. Все время с ними ругались. Потом до нас дошло, и мы поняли, что переделать их не сможем, но нам нужно установить контакт. Тогда мы отправили туда человека. В те годы бизнес делался так: пили много водки. И ценой своей печени этот человек устанавливал очень хорошие коммуникации с АвтоВАЗом. Как раз потом мы переключились на Германию, потому что там не надо было столько пить.

Ну и конечно же, надо быть клиентоориентированной компанией, поскольку именно клиенты вам подсказывают, что нужно поменять. Итак, на клиентах вы зарабатываете, а у поставщиков – тратите и в зависимости от того, как выстроите коммуникации, столько и заработаете.