«Тихий ужас» на Анне Семенович (помогите!)

5 модных провалов фигуристки, певицы и еще совсем недавно для многих зрителей российского ТВ – секс-бомбы.

Мы понимаем, что сценический образ должен отличаться от повседневного, но не стоит путать выход на сцену с выступлением в цирке. М?! – задаются вопросом эксперты SNCMedia.

Все в этом образе приковывает взгляд: и цветовое сочетание, и замысловатые узоры, и стразы, и особенно ботфорты, без которых это платье определенно померкло бы. Принцип «чем ярче, чем лучше» далеко не всегда работает, а уж с игрой на контрасте и вовсе стоит быть аккуратнее, а то аж в глазах рябит.

«Помогите», – как бы кричит человек с огромными руками, который пытается объять необъятное. Да, чувак, мы тоже в отчаянии от черной шляпки, красных перчаток и странного блеска на ногах (подозреваем колготочки!).

Наш любимый вариант: с кровати встала, а переодеться не успела. Вот и вышла на сцену в мятой ночнушке и шелковом халатике.

Такое ощущение, что этот наряд с перьями синей птицы осталось у Анны со школьных времен: тогда она бодро танцевала в нем на уроках хореографии. Спустя годы влезть в платье удалось, но только частями.

Анне явно было трудно определиться с длиной: хотелось то ли короткого, то ли длинного, то ли с ума сойти. Лучше всего удалось, конечно, третье. Дополняют образ громадные стразы, без которых ну совсем не празднично выходить на сцену!

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