5 фактов об уволенном «главном айтишнике» и авторе книги о бессмертии Валерии Цепкало

«Салідарнасць» собрала любопытные сведения об уволенном главе Парка высоких технологий.

Фото Дарья Бурякина, probusiness.by

От дипломата до директора ПВТ

Валерий Цепкало родился и вырос в Гродно в семье инженеров, строивших азотно-туковый завод.

Окончил технологический институт в Минске (Белорусский национальный технический университет) и МГИМО в Москве.

Работал в посольстве СССР в Финляндии, в первые годы независимости — вторым секретарем МИД, советником председателя Верховного совета по внешнеполитическим вопросам, советником исполнительного секретаря СНГ.

На выборах президента в 1994-м поддержал кандидатуру Александра Лукашенко. В последующие четыре года работал первым заместителем министра иностранных дел.

1997-2002 — посол Республики Беларусь в США и в Мексике по совместительству. Вернувшись на родину получил назначение на должность помощника президента, а в 2005 году возглавил Парк высоких технологий.

Сравнивал эффективность ПВТ и МТЗ

На форуме «Бизнес Будущего – 2016» Валерий Цепкало рассказал о первых десяти годах работы ПВТ, сравнив вклад парка и одного из флагманов машиностроения в ВВП страны.

— Поделюсь результатами, которых достиг ПВТ за 10 лет. Мы приближаемся к общему объему выручки в $ 1 млрд за 2016.

Надо понимать, что в ИТ-бизнесе выручка — это чисто добавленная стоимость, которая формируется здесь, в Беларуси. В машиностроении — например, у МТЗ, экспорт, возможно, тоже будет где-то в районе миллиарда. Но для того, чтобы осуществить поставку продукции на $ 1 млрд, заводу надо потратить условно $ 950 млн: завести оборудование, комплектующие, закупить дорогую электроэнергию и т.д. — цитирует Цепкало probusiness.by. —Поэтому когда мы говорим о том, что ИТ дает в объеме ВВП больше, чем вся машиностроительная отрасль, мы имеем в виду добавленную стоимость, которая остается в нашей стране и формируется здесь.

Что говорил об отношениях с Россией 10 лет назад

В 2007-м, отвечая на вопрос корреспондента «Вечернего Гродно» о трудностях торговли с Россией и перспективах потери российского рынка, Валерий Цепкало отметил:

— Вряд ли в ближайшее время мы можем ожидать чего-то более благоприятного со стороны Российской Федерации, чем это имеет место быть сейчас. Я могу со 100-процентной уверенностью утверждать, что это попытка повысить капитализацию компаний, где есть собственный интерес определенной группы людей. Для российского народа тут мало что перепадает. (…)

В Российской Федерации происходит сращение энергетического капитала с политическим. Мне кажется, что после выборов президента к власти придет кто-то из его нынешнего окружения. Поэтому, необходимо учиться существовать в тех условиях, в которых существуют и многие другие страны, та же Польша. (…)

Надо просто учиться опираться на собственные силы и продолжать жить собственным умом. Конечно, нужны предприниматели, директора, которые будут поворачивать бизнес и в сторону Западной Европы, Северной Америки, Латинской Америки, Африки, Азии.

Говорил о том, что Стива Джобса в Беларуси посадили бы

В 2016-м в интервью «СБ Беларусь Сегодня» глава ПВТ высказал мнение о необходимости исключить из уголовного законодательства ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность.

При этом Цепкало привел в пример основателей компании Apple Стива Джобса и Стива Возняка, которые, по его мнению, в Беларуси «скорее всего, были бы привлечены к ответственности за «незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в крупном размере, совершенную группой лиц» по ст. 233 УК».

Любопытно, что на параллель с США генпрокурор Алексей Конюк, выступающий против инициативы Цепкало, ответил примером из советского прошлого:

— Вы знаете, как эта статья называлась в советское время? Кто постарше — знают. Спекуляция — скупка и перепродажа с целью наживы.

Автор книги о бессмертии

В 2006-м лет назад Валерий Цепкало издал книгу «Код бессмертия».

«Может ли смертный человек обрести бессмертие? Можно ли на основе огромного культурного и религиозного опыта человечества найти ключ к повторному воссозданию человека в его подлинном виде? Есть ли к тому вполне научные предпосылки? Об этом и повествует данная книга», — говорится в аннотации к изданию.