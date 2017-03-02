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Общество
02.03.2017
Салiдарнасць
Цепкало освобожден от должности главы Парка высоких технологий

Соответствующее распоряжение подписал 2 марта Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Фото dev.by

Валерий Цепкало освобожден от должности директора государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий». Занимал эту должность с 2005 года, а до этого был помощником президента.

Кандидат юридических наук, владеет английским, финским и польским языками.

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Несмотря на динамичное развитие IT-отрасли в последнее время, не все ставившиеся при создании особого режима задачи были решены, что в последнее время вызывало дискуссии экспертов и участников рынка, отмечает TUT.BY.

В 2016 году экспорт и объем привлеченных иностранных инвестиций ПВТ увеличились на 16%. Объем производства компьютерных программ в 2016 году составил 1 790,2 миллиона рублей, или 904,4 миллиона долларов, обеспечив годовой темп роста на уровне 42% (с учетом изменения курса доллара и дефлятора ВВП — 19%). В июле прошлого года Цепкало предположил, что по итогам года ПВТ может заработать миллиард долларов, однако этого не произошло.

 
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