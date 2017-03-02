Дашкевич в Куропатах: Со стройплощадки вывозят материалы и бытовки

Утром 2 марта на стройку приехал грузовик и небольшой подъемный кран.

Скриншот видео Дмитрия Дашкевича, facebook

Со стройплощадки в Куропатах вывозят строительные материалы и бытовки, сообщил лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич на своей странице в Фейсбуке. Эти работы якобы должны сделать сегодня, а в понедельник будет снят забор.

По его словам, начальник строительства рассказал, что руководство компании-застройщика отказалось от планов возводить на Мирошниченко здание бизнес-центра. Якобы владелец и директор «Белреконструкции» забрали заявления о возбуждении уголовных дел в отношении защитников Куропат за порчу забора.

При этом, как следует из рассказа Дашкевича, власти города уговаривали застройщика продолжать работы.

В среду утром к месту строительства приехал грузовик и небольшой строительный подъемный кран. Рабочие начали грузить стройматериалы и бытовки.

Напомним, ранее акционер компании-заказчика «Белреконструкция» Игорь Онищенко рассказал журналистам о том, что его организация полностью остановила стройку до принятия городом окончательного решения и готова строить в другом месте, если так решат городские власти.

Скриншот видео Дмитрия Дашкевича, facebook