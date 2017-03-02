Сенсационное убийство: почему химическое оружие часто называют ядерной бомбой бедняков

Загадочное убийство наследника северокорейского престола заставило вспомнить об арсенале неядерного оружия массового поражения, которым владеет эта страна.

Ким Чен Нам, старший брат единоличного правителя КНДР Ким Чен Ына, был убит 13 февраля с помощью загадочной химической смеси, которая лишила жизни потенциального претендента на северокорейский престол примерно за 20 минут.

Вначале он был довольно бодр, внятно объяснял сотрудникам аэропорта, что ему чем-то плеснули в лицо. Затем уверенно пошел в поликлинику, еще не зная, что убит. Отложенная смерть надежно сработала позже, когда 46-летнего Ким Чен Нама везли в машине скорой помощи в госпиталь.

За это время участвовавшие в нападении две девушки, гражданки Вьетнама и Индонезии, легко скрылись с места преступления. И, главное, смогли исчезнуть следившие за операцией четверо северокорейцев, которых в Сеуле уже назвали профессиональными сотрудниками разведки КНДР. Убедившись, что план сработал, они немедленно вылетели в Джакарту и затем добрались до Пхеньяна через промежуточные остановки, включавшие, как уверяет южнокорейская печать, Москву и Владивосток.

Сейчас уже арестованы обе напавшие на Ким Чен Нама девушки, которые уверяют, что ничего не знали: их, мол, просто наняли за гроши для съемок якобы в телевизионном шоу розыгрышей. Арестован их знакомый таксист-малайзиец, гражданин КНДР, имевший отношение, по мнению полиции, к убийству. Следствие требует явиться на допрос второго секретаря посольства Северной Кореи и сотрудника авиакомпании этой страны — оба они скрываются в дипломатической миссии.

Тем временем представитель полиции Малайзии сообщил, что Ким Чен Нам был убит составом на основе нервно-паралитического вещества «Ви-Экс», известного с 50-х годов прошлого века. В разных странах были накоплены немалые запасы «Ви-Экс» — в первую очередь в США и СССР. Сейчас они постепенно уничтожаются в соответствии с заключенной в 1993 году Конвенцией о запрещении химического оружия.

Северная Корея ее не подписала, однако, судя по всему, сильно продвинулась в создании таких веществ. Следствие, например, не понимает, почему не пострадали две арестованные девицы, которые нанесли на лицо Ким Чен Нама крайне токсичный смертоносный состав. Следы какого-либо чудодейственного антидота в их организмах пока не обнаружены — но, может быть, их плохо искали.

Есть мнение, что для ликвидации потенциального наследника северокорейского престола использовался бинарный яд из двух компонентов, каждый из которых сам по себе не опасен. Короче, загадок остается немало, а убийство в аэропорту тропического Куала-Лумпура вновь напомнило о немалом химическом потенциале Пхеньяна.

В последнее время разговоры о нем как-то заглохли: больше внимания привлекали сенсационные ядерные взрывы в Северной Корее. Однако эксперты не сомневаются, что Пхеньян имеет существенный арсенал разнообразных химических вооружений и обладает давно подготовленной промышленной базой для их производства.

КНДР официально этот факт отрицает, однако эксперты уверяют, что по запасам таких веществ она находится на третьем месте в мире после США и России. Например, американская НПО Nuclear Threat Initiative считает, что Пхеньян имеет от 2,5 до 5 тысяч тонн химического оружия. Большая часть этого арсенала, как полагают, приходится на нервно-паралитические вещества типа зарина и «Ви-Экс». По тем же экспертным оценкам, объемы могут быть в случае необходимости доведены до 12 тысяч тонн.

Химическое оружие часто называют ядерной бомбой бедняков: его относительно легко производить и применять. Пхеньян, например, имеет от 50 до 200 уже отработанных и готовых к запуску мобильных баллистических ракет «Нодон» дальностью 900—1500 км.

Полагают, что северокорейские специалисты давно научились изготавливать для них 500-килограммовые боеголовки с тем же газом «Ви-Экс». Ими, например, вполне можно нанести удар по Токио, который пока отразить будет практически невозможно. К тому же некоторые эксперты полагают, что ограниченное применение химического оружия необязательно вызовет такой же массированный сокрушительный ответ со стороны США, как при использовании ядерных средств. Есть даже мнение, что ликвидация Ким Чен Нама с помощью «Ви-Экс» была и сигналом окружающему миру: у нас, мол, есть такие вещества, и эту карту мы в случае необходимости используем еще.

Уже ясно, что это сенсационное убийство будет иметь «химические» последствия. Лондон, например, уже потребовал от Малайзии представить в Совет Безопасности ООН данные о применении запрещенного «Ви-Экс». Полиция этой страны немедленно заявила, что готова это сделать в ближайшее время, ведь речь идет о том, что агенты КНДР использовали одно из самых страшных боевых отравляющих веществ в аэропорту, наполненном пассажирами.