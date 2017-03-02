Содержание БРСМ и парламента? Кому хватит денег, собранных у «тунеядцев»

Сможет ли государство погасить долги за счет граждан?

Нередко можно услышать мнение, что государство вводит новые налоги и сборы (в том числе и на «тунеядцев») потому, что сидит в долгах как в шелках и остро нуждается в средствах для погашения госдолга.

Доля правды в этих словах есть: долгов действительно много, денег на них действительно нет. Но вряд ли новые налоги, пошлины и штрафы способны полностью решить эту проблему. На погашение самой болезненной составляющей государственного долга – внешней – нужна иностранная валюта, а налоги мы платим в рублях. Этот маленький нюанс рушит всю стройную теорию о новых налогах, за счет которых мы выберемся из долговой ямы.

Не исключено, что доходов не будет вообще

По последним данным, «тунеядцы» заплатили в бюджет 16,3 млн рублей. В масштабах госфинансов это совсем не много. Для общего понимания: это лишь 0,04% от доходов сектора государственного управления за 2016 год.

На что может хватить этих денег?

К примеру, на финансирование БРСМ: союз молодежи в 2017 году получит из республиканского бюджета 6,2 млн рублей.

Кроме того, на «тунеядские» деньги можно год содержать Национальное собрание: расходы в 2017 году должны составить 14,8 млн рублей.

Можно перечислить деньги в фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами (15 млн рублей), профинансировать газеты (7,07 млн рублей) или поддержать предпринимательскую деятельность (2,4 млн рублей). Также денег хватит на прикладные исследования в различных областях.

Как видим, кое-какие варианты использования пресловутого налога можно найти, но это – чисто теоретически. Практически доходы государства окажутся гораздо меньше уплаченной суммы. Также не исключено, что доходов не будет вообще, так как администрирование нового налога – весьма недешевое удовольствие.

Любая деятельность, начиная от разработки декрета и заканчивая рассылкой «писем счастья» и последующими разборками с непокорными тунеядцами, требует финансирования. Точную сумму никто не знает – государственные служащие уходят от вопросов на эту тему. Несколько месяцев назад активисты предприняли попытку выяснить стоимость администрирования «налога на тунеядцев» и отправили соответствующее обращение в Министерство по налогам и сборам. Налоговики ответили, что информация разглашению не подлежит. Так что о реальном положении вещей можно только догадываться.

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