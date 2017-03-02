Трансплантация истории от Лукашенко

Удивительное место выбрал руководитель Беларуси для пересадки мозгов электорату.

Полнейшее раздвоение сознания испытываешь, читая новость о посещении Александром Лукашенко РНПЦ трансплантации органов и тканей. Полнейший разрыв мозга.

Перечитываешь вновь и вновь. Всё так. РНПЦ трансплантации, рассуждения Лукашенко об истории Полоцкого княжества, указание в новых учебниках «прописать и внедрить в умы правду», мысли о тунеядцах и российском следе... Какой-то калейдоскоп не связанных между собой понятий и явлений, по какой-то странной случайности сошедшихся в одном месте.

Но обо всем по порядку. Если только вообще возможен порядок в таком хаотическом наборе. Почему мысль об истории Полоцкого княжества посетила Лукашенко именно в РНПЦ трансплантации органов и тканей, наверное, так и останется загадкой. Хотя что-то символическое в этом явно просматривается. Сообщение, что «при посещении научно-практического центра Александр Лукашенко ознакомился с разработками, выдвинутыми в 2016 году на соискание Государственной премии в области науки и техники», честно говоря, мало что объясняет. Почему там? Причем здесь древнее княжество?

Еще больше сбивают с толку сами рассуждения Лукашенко по поводу роли Полоцкого княжества в истории Беларуси. В частности, руководитель сообщил, что сегодня идет работа над новыми учебниками и в них обязательно следует отразить эти моменты становления белорусского государства: «Надо прописать и внедрить в умы наших людей правду».

После этих слов можно подумать, что, раньше по этому поводу в учебниках писали что-то другое. Но нет. Роль Полоцкого княжества давно определена в нашей истории и не оспаривалась даже самыми «непатриотичными» экспертами. Тогда какую же новую истину обнаружил для себя историк Лукашенко, что тут же решил поделиться с народом и закрепить «открытие» в учебниках, назвав этом «здоровым национализмом»?

— Понятно, что никаких открытий Лукашенко не сделал. Просто одно дело, когда об этом пишут «какие-то там историки», и совсем другое, когда своему электорату про это рассказывает «всенародно избранный» президент, — объясняет историк Анатолий Тарас. — В последнее время мы видим, насколько серьезно озаботился Александр Лукашенко патриотическим воспитанием народа. И тут рассказы про Полоцкое княжество — самый подходящий вариант. Это не ВКЛ, на которое претендуют и другие. Тут все свое, аутентичное.

Иными словами, в ситуации, когда патриотизм электората на нуле, приходится подкармливать его подобными «сенсациями» от первого лица.

Вот только вопрос, кто стал виной такого положения дел? Кто долгое время занимался той самой пересадкой мозгов, направо и налево пичкая народ рассказами о том, что Беларусь обрела независимость «благодаря Великому Октябрю», о том, что белорусы и русские — это один народ с одной историей, о «старшем брате» (который теперь, как оказалось, является в версии Лукашенко зачинщиком беспорядков тунеядцев в стране)? Ответ, думаю, очевиден.

Удастся ли трансплантировать новую историю в уже один раз пересаженные мозги электората, пока неизвестно. В любом случае место для пересадки руководитель Беларуси выбрал вполне подходящее.