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02.03.2017
Салiдарнасць
Воронежцы получили конфеты с изображением фашистов: «Можно спать спокойно»

Несколько мужчин получили такие подарки на 23 февраля - конфеты «Птичье молоко», на праздничной упаковке которых был изображен солдат нацистской Германии.

На переднем плане праздничной упаковки был изображен солдат Вермахта со знаками отличия на форме: герб в виде черного орла и орден Железного креста. Напротив солдата красовалась надпись: «С таким защитником как ты можно спать спокойно».

В студии, где были оформлены подарочные наборы, рассказали, что заказчик, вероятно, по ошибке, сам выбрал один из предложенных вариантов оформления, а затем утвердил объем заказа, который в заметке издания не называется, отмечает newsru.com(UBG) со ссылкой на СМИ Воронежа.

На сайте «МОЁ! Online. Воронеж» уже прокомментировали «ошибочку»: «Бездари тупые!».

 
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