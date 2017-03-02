Минское «Динамо» вылетело из Кубка Гагарина

В первый день весны минское «Динамо» сыграло свой последний матч в Кубке Гагарина-2017.

Ожидалось, что в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «зубры», как минимум, навяжут серьезную борьбу ярославскому «Локомотиву». Однако железнодорожники, одержав три победы подряд – 2:1, 7:2 и 5:1 – наглядно продемонстрировали своё безусловное превосходство.

Робкая надежда на камбэк зародилась после того, как «Динамо» в четвертой игре серии сумело наконец-то выиграть – 4:2. Главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт даже пообещал, что в следующем матче «мы будем бороться как в аду». Образ почти поэтический, но реальность оказалась куда более прозаической…

Локомотив (Ярославль) – Динамо (Минск) – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Счет в серии – 4:1

Шайбы:

0:1 — Клинкхаммер (Коробов, 11.47)

1:1 — Кронвалл (Козун, Контиола, 17.09)

2:1 — Коледов (Лугин, Локтионов, 35.14)

3:1 — Козун (Кронвалл, 50.38, в большинстве)

4:1 — Тальбо (Козун, Контиола, 59.24, в пустые ворота)

«Локомотив», победивший в матче и в серии с одинаковым счетом, готовится к противостоянию с ЦСКА, а для «Динамо» game over.

Подводя итоги сезона, следует отметить, что минчане неплохо себя показали в регулярном чемпионате, заняв 5-е место в Западной конференции КХЛ и 8-е – в сводной таблице (всего в турнире участвовали 29 клубов). Учитывая, что в команде произошли существенные изменения, это неплохой результат. В частности, можно сказать, что рискованная ставка руководства белорусского клуба на Крэйга Вудкрофта, ранее опыта работы главным тренером не имевшего, в «регулярке» оправдалась.

Однако в плей-офф «Динамо» оказалось практически неконкурентоспособным. И дело даже не в том, что команда вылетела уже в первом раунде, а в том, как он был проигран. Поражения с разницей в три, четыре и пять шайб – явно не то, на что рассчитывали белорусские болельщики, включая самого известного из них.

Поэтому с высокой долей уверенности можно прогнозировать очередные разгромные высказывания Александра Лукашенко в адрес хоккеистов. И тогда Крэйг Вудкрофт рискует действительно оказаться в «аду».

Впрочем, если канадец переживет несколько неприятных минут (часов, дней…), то вероятность, что ему позволят продолжить работу достаточно высока. Всё-таки в хоккейном «Динамо» тренеров меняют реже, чем в футбольном.

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