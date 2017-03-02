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Политика
02.03.2017
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«Рано или поздно Беларусь станет жертвой российской агрессии»

Рухнет ли белорусское государство под тяжестью собственных проблем?

Гибридная война в отношении Беларуси – лишь вопрос времени, считает российский политолог, глава North&Eastern Europe Research Political Center Александр Сытин.

По его мнению, затянувшиеся энергетические и экономические споры Минска и Москвы стоит воспринимать не более как отсрочку от давления со стороны России. Кремль пока не решил: какую политику проводить по отношению к Беларуси. Об этом, как считает эксперт,  свидетельствует затишье в российском информационном и экспертном пространстве.

Такое мнение эксперт высказал во время международной конференции «Беларусь и регион» в рамках проекта Belarus Security Blog.

– Единственное, о чем сейчас говорят в контексте Беларуси, что она задолжала России много денег. В России также считают, что Лукашенко изменил России, – заявил Александр Сытин.

При этом политолог считает маловероятным прямое военное нападение со стороны Российской Федерации.

–  Если конфликт обострится, Россия будет придерживаться методов гибридной войны. Будут использоваться информационная агрессия и экономическое давление, – считает эксперт. – Но рано или поздно Беларусь станет жертвой российской агрессии.

Продолжение мнения читайте здесь

 
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