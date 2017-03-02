Розыск! Неизвестный с электрошокером ограбил банк в деревне под Полоцком

Нападение произошло 1 марта днем.

Неизвестный мужчина напал на кассира и ограбил отделение Беларусбанка в деревне Фариново Полоцкого района, сообщила TUT.BY официальный представитель Полоцкого РОВД капитан милиции Юлия Зайцева.

Мужчина напал с электрошокером на женщину (в отделении банка, где произошло ограбление, работает один кассир). Он забрал из кассы 10,5 тысячи белорусских рублей и скрылся. Лицо нападавшего было закрыто материей зеленого цвета, возможно, это была медицинская маска либо шарф, рассказали в РОВД.

УВД Витебского исполкома сообщает приметы преступника: рост около 180 см, спортивного телосложения, одет в темные синие джинсы, куртка темно-синего цвета, простроченная типа «пуховик», на рукавах и капюшоне накладки голубого цвета, шапка удлиненная вязаная черного цвета, туфли либо кроссовки серого цвета с темной подошвой. На руках черные перчатки.

Если вы узнали мужчину, либо располагаете информацией о его возможном местонахождении, просьба обращаться по телефонам 8-029 -716-09-70, 8-029-718-36-92 или 102. Конфиденциальность гарантируется.