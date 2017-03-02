Розыск! Неизвестный с электрошокером ограбил банк в деревне под Полоцком

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Бизнесмен Хусаенов: «Мы переключились на Германию, потому что там не надо было столько пить»
Дашкевіч: «Забудоўшчык адмовіўся будаваць офіс-цэнтар каля Курапатаў»
Доллар и евро набирают обороты
К выходным в Беларуси ожидается до +16°С
«Справа антыфашыстаў»: лідару фанацкіх суполак свеціць 10 гадоў калоніі
Двое из ларца: Лукашенко и Маргвелашвили во Дворце
Цепкало освобожден от должности главы Парка высоких технологий
Дашкевич в Куропатах: Со стройплощадки вывозят материалы и бытовки
Сенсационное убийство: почему химическое оружие часто называют ядерной бомбой бедняков
Содержание БРСМ и парламента? Кому хватит денег, собранных у «тунеядцев»
Воронежцы получили конфеты с изображением фашистов: «Можно спать спокойно»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Виноваты враги. Как Лукашенко отреагировал на акции протеста «тунеядцев»
В США недоумевают из-за позы советницы Трампа на диване в Белом доме
Напоминалка для власти, которая может стать врагом сама себе
Отец погибшей под колесами автомобиля ГАИ: «Это беспредел власти на дороге»
Люди отказываются заводить детей, потому что дорого: «не до жиру»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Святлана Алексіевіч: «Маўчаць сорамна»
«В Куропатах лежат люди. И если это забыть — завтра там будем лежать мы»
Слабы лідэр ва ўмовах крызісу
Оценили «мову» в три сребреника
Путин передал «привет» Лукашенко. Не из Сочи
Рассерженных белорусов станет больше: чиновники решили взяться за «зайцев»
«Парень с бензопилой»: «К сожалению, я не выполнил своих планов по массовому убийству»
Как «тунеядец» поспорил с замглавы Администрации президента
Совпадение? После отъезда Лукашенко в сочинском санатории заработали веб-камеры
Фото дня: Плачущая прачка отчитывается перед чиновниками по налогу за тунеядство
Лучшие шутки на свежее обещание властей о доступных квартирах
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Яростный облом и злая жуть» на «Оскаре-2017»
Масленіца ў Чыжоўцы: «Мікола, налівай хутчэй, пакуль зноў снегу не насыпала!»
Найлепшыя моманты з канцэрта «Народнага альбома»: блізкае, народнае, сямейнае
5 любовниц, которые изменили ход истории
Как венесуэльский лыжник-неудачник произвел фурор на чемпионате мира
Как загорают «ангелы» и «демоны»
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Скандалы
02.03.2017
Розыск! Неизвестный с электрошокером ограбил банк в деревне под Полоцком

Нападение произошло 1 марта днем.

Неизвестный мужчина напал на кассира и ограбил отделение Беларусбанка в деревне Фариново Полоцкого района, сообщила TUT.BY официальный представитель Полоцкого РОВД капитан милиции Юлия Зайцева.

Мужчина напал с электрошокером на женщину (в отделении банка, где произошло ограбление, работает один кассир). Он забрал из кассы 10,5 тысячи белорусских рублей и скрылся. Лицо нападавшего было закрыто материей зеленого цвета, возможно, это была медицинская маска либо шарф, рассказали в РОВД.

УВД Витебского исполкома сообщает приметы преступника: рост около 180 см, спортивного телосложения, одет в темные синие джинсы, куртка темно-синего цвета, простроченная типа «пуховик», на рукавах и капюшоне накладки голубого цвета, шапка удлиненная вязаная черного цвета, туфли либо кроссовки серого цвета с темной подошвой. На руках черные перчатки. 

Если вы узнали мужчину, либо располагаете информацией о его  возможном местонахождении, просьба обращаться по телефонам 8-029 -716-09-70, 8-029-718-36-92 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Трансплантация истории от Лукашенко
«Мы до сих пор не имеем списка жертв Куропат, это настоящая проблема»
Челобитная с фигой в кармане
«Слуцк кто освобождал? Какие люди? Повстанцы?!»
Чему Лукашенко может поучиться у главы Uber
Виноваты враги. Как Лукашенко отреагировал на акции протеста «тунеядцев»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY