«Слуцк кто освобождал? Какие люди? Повстанцы?!»

28 февраля в актовом зале Слуцкой гимназии № 1 прошла встреча с жителями улицы Комсомольской в связи с обращением в Слуцкий районный Совет депутатов по вопросу переименования улицы. Инициаторы хотят назвать её улицей Слуцких повстанцев.

Встреча собрала около 150 человек. На ней присутствовали представители районных властей, жители улицы Комсомольской и других, а также несколько сторонников переименования. Двое их них заявили об этом явно и попытались выступить перед собравшимися. Выступления не получилось.

Цитаты с собрания. Глас народа и другие действующие лица

(драма в 10-ти действиях)

Действующие лица

Виктор Ражанец, председатель Слуцкого районного Совета депутатов;

Виталий Амелькович, ремесленник, оппозиционный деятель, гражданский активист, один из инициаторов переименования Комсомольской в улицу Слуцких повстанцев;

Сяржук Кийко, политолог, гражданский активист, сторонник переименования;

Глас народа — преимущественно жители улицы Комсомольской, имена которых мы, к сожалению, не зафиксировали, так как они не представлялись.

Действие первое

Виктор Ражанец: «Спокойно, без накала страстей, рассудительно, без всяких повышенных тонов. Мы каждому дадим слово…»

Глас народа: (шум по поводу озвучиваемой информации об инициативе переименования).

Виктор Ражанец: «Женщины, вы точно непостоянны как погода, это не зря говорят. Только что обещали, что будете тихо себя вести, давай сразу возмущаться. Вы выслушайте до конца, я вам скажу, кто подписался… Подписались под электронным обращением… Из этих 592 человек, чтоб вам не соврать, десятка полтора жителей города Слуцка, а остальные, ну…»

Глас народа: «С Украины?» (смех)

Виктор Ражанец: «(продолжая)…навскидку: город Минск, Витебская область, Новополоцк, обратно Минск, Столбцы, Жлобин, Пинск, ну, можно географию Беларуси изучать. Из всех слуцких ни одного жителя улицы Комсомольской здесь нет».

Виктор Ражанец, председатель Слуцкого районного Совета депутатов, во время мероприятия.Алесь Достанко

Действие второе

В какой-то момент не все поняли, кто такой Виктор Ражанец и кто-то подумал, что это он выступил инициатором переименования, и глава Совета депутатов едва не попал под «обстрел» народного негодования. Но он быстро расставил точки над «і»…

Глас народа: «В какую сумму обойдётся переименование улицы… А теперь скажите, вот у этих людей спросили — они были комсомольцами?»

Глас народа: «БЫЛИ!!!»

Глас народа: «Дети их были комсомольцами?!»

Глас народа: «ДААА, БЫЛИИИ!!!»

Глас народа: «Слуцк кто освобождал? Какие люди? Повстанцы?!»

Глас народа: «КОМСОМОЛЬЦЫЫЫ!!!»

Действие третье

К сцене выходит Виталий Амелькович, один из инициаторов переименования.

Виталий Амелькович: «Я живу в городе Слуцке на улице Ленина…»

Глас народа: «Аааааааааа (неразборчиво). Свою улицу переименовывай…»

Виталий Амелькович: «Я объясню, почему эта улица была выбрана…»

Глас народа: «Кем? Вами?»

Виталий Амелькович: «Где-то даже мной».

Глас народа: «Оооо, яки начальник нашолся».

Виталий Амелькович: «Дело в том, что на территории…»

Глас народа: «Убраць яго атсюда!»

Виталий Амелькович: «…на территории слуцкой котельной находился дом Эдварда Войниловича. Был такой известный белорусский деятель, в доме которого собиралась Слуцкая Рада и именно в этом доме объявлялся Слуцкий збройны чын. То есть улица выбрана неслучайно, не пальцем в небо!»

Глас народа: «Ну и что?»

Виталий Амелькович: «То, что я живу на улице Ленина, не даёт вам права тыкать мне, что я не имею права гордиться своим городом и страной, своей историей».

Глас народа: «Не имеешь!»

Действие четвёртое

Народ наносит удар ниже пояса…

Глас народа: «Что вы делаете?! Леонид Михайлович перевернётся в гробу!»

Виталий Амелькович: «Спасибо, что вы уважаете моего отца… Может быть, есть вопросы ко мне?»

Глас народа (намереваясь отобрать микрофон): «Товарищи, прекратить ему надо выступать, правильно?»

Глас народа (в ответ): «ДА! ДА! Прекратить! Уходите, уходите отсюда!»

Действие пятое

К сцене выходит мужчина, жмёт руку Виталию Амельковичу (как перед боем или теледебатами).

Глас народа: «Вы прописаны здесь?»

Виталий Амелькович: «Я прописан на улице Ленина».

Глас народа: «Ну так чего здесь стоять?! Вы представляете сколько проблем /людям/ доставит переименование этой улицы?! Сколько беготни, сколько денег, документов нужно?!»

Под «обстрелом» народного негодования ему не удалось продержаться и пяти минут, и он покинул площадку.

Глас народа: «А давайте Ленина улицу переименуем!»

Виктор Ражанец (вмешиваясь): «Я ещё раз повторяю, не будем трогать ни Ленина, ни Парижской Коммуны, ни 8 Марта. Мы собрались сегодня по Комсомольской улице.

Действие шестое

Пламенная речь.

Глас народа: «Уважаемые соседи!»

Глас народа: «Оооооо!» (аплодисменты)

Глас народа: «Господа Амелькович и Тимошек (её на встрече не было — Прим. ред.), как говорил один советский хозяйственный деятель Виктор Степанович Черномырдин, «Кому это надо?» Если кому нечего делать, у кого чешутся руки, чешите их в другом месте!»

Глас народа: «Уррра!!!» (бурные аплодисменты)

Глас народа: «Не трогайте улицу Комсомольскую!»

Глас народа: «Много есть улиц, в городе строятся микрорайоны. Обращайтесь, какая разница, как и где будет называться эта улица. Она будет увековечена. Но вам надо внести раздрай, надо расшатать всё, надо чтобы население было разобщено! Вот это ваша задача!»

Действие седьмое

К сцене выходит Сяржук Кийко, по образованию политолог, поддерживает инициативу по переименованию, сотрудник газеты «Кур’ер» (не журналист, к подготовке материала не имеющий отношения и его гражданская деятельность не связана с работой в газете).

Сяржук Кийко: «…Люди, которые жили в 20-м году и те, которые здесь сделали революцию в Слуцке, — это тоже были революционеры, социалисты-эсеры. Понимаете?»

Глас народа: «Давайте трубку другому, разговору конец!»

Сяржук Кийко: «Послушайте…»

Глас народа: «Вам нечего здесь делать!»

Сяржук Кийко: «Послушайте, я ещё не договорил… Люди…»

Глас народа: «Всё! Вы ещё малады, чтобы нам что-то говорить… ВСЁ! СВАБОДЕН!»

Сяржук Кийко: «Люди…»

Глас народа: «Вы ещё расскажите про прапрадеда своего…»

Сяржук Кийко: «Я обязательно расскажу… мой прадед родился…»

Глас народа: «Нам ваши прадеды не надо… Мы живём, мы разберёмся без вас…»

Сяржук Кийко: «Люди, которые так же, как вы, хотели жить достойно, так же, как вы, хотели зарабатывать деньги, растить своих детей, те люди тоже хотели жить достойно…»

Глас народа: «Вы с улицы Комсомольской?»

Сяржук Кийко: «…но они пошли умирать…»

Глас народа: «Вы с улицы Комсомольской?»

Сяржук Кийко: «…умирать за ваше будущее…»

Глас народа: «Вы с улицы Комсомольской, не?»

Глас народа: «Адбярыце у него телефон».

Сяржук Кийко: «…более четырёх тысяч случчан… Понимаете?»

Микрофон оттеснён из рук выступающего…

Действие восьмое

Глас народа: «Кто за то, чтобы улица Комсомольская осталась Комсомольской?»

Глас народа: «Все! Урааа!»

Глас народа: «Я здесь работаю 30 лет. Подымите руку, кто знает меня как учителя? Посмотрите, чьих детей я здесь учила 30 лет».

Глас народа: «Наших!»

Глас народа: «Уважаемые господа (обращаясь к сторонникам переименования), вы, наверное, отрабатываете деньги Сороса. Алё?.. Мы вас прекрасно знаем, откуда идут у вас деньги. Оттудова, с Запада!» (бурные аплодисменты).

Глас народа: «Извините меня, а в интернете написано, что 500 человек проголосовали «за».

Виктор Ражанец: «Где в интернете?»

Глас народа: «В интернете написано!»

Виктор Ражанец: «Где были?! Уже написано?! Мы ещё не закончили… Пускай они напишут, что 1000 проголосовали «за»… Вы знаете, что в интернете я могу вам написать… Интернет, простите, — это помойная яма, и туда пишут… И вы напишите, что тут произошла драка, кто-то прочитает и поверит…»

Действие девятое

Глас народа: «Я отставник… Я сейчас нахожусь на улице Комсомольской и плюс ко всему, я могу ещё больше сказать — я гражданин Российской Федерации, но выступаю за улицу Комсомольскую (аплодисменты).. Вы как руководитель райисполкома (обращаясь к Виктору Ражанцу — Прим. ред.), один из руководителей, предложите им (инициаторам — Прим. ред.) участок, пускай построят улицу и назовут, как захотят».

Глас народа: «Дааа!!!» (аплодисменты).

Глас народа: «Как бывший военный, хочу сказать… Если вы переименуете улицу Комсомольскую в какую-то другую улицу… какие это средства уйдут. Россия подключится к этому делу, потому что от ГЛОНАСС (навигационная система — Прим. ред.) питается вся Белоруссия. Все навигаторы перестанут работать!»

Этот случчанин сказал, что из-за переименования перестанут работать навигаторы

Действие десятое (завершающее)

Виктор Ражанец: «Мы собрались, чтобы узнать мнение жителей. Мы его узнали. Что дальше мне вам продолжать? Я только могу сказать большое вам спасибо за такую активность. Дорогих и милых женщин поздравить с наступающим 8 Марта! Счастья, здоровья, успехов, любви и всего самого наилучшего на улице Комсомольской».

После завершения мероприятия Виталий Амелькович (справа) выслушивает речь одного из собравшихся