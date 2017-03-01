Из Беларуси депортирован россиянин, подозреваемый в терроризме

Задержанный в Беларуси гражданин России, подозреваемый в экстремистской деятельности, депортирован.

Об этом сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

- Мероприятие по депортации состоялось. Сегодня мозырские пограничники на участке белорусско-российской границы передали его сотрудникам Федеральной службы безопасности России, - сказал он.

Как сообщалось, 14 февраля на участке ответственности Мозырского пограничного отряда при попытке нарушения государственной границы из Беларуси в Украину в обход установленных пунктов пропуска был задержан гражданин Российской Федерации.

Им оказался житель Ханты-Мансийского автономного округа 1991 года рождения, который был ранее неоднократно судим в России за ряд преступлений. Белорусским пограничникам поступила также информация о его возможной причастности к экстремистской и террористической деятельности на территории России.

Задержанный был привлечен к административной ответственности в Беларуси по двум статьям - за покушение на умышленное незаконное пересечение государственной границы, а также за нарушение пограничного режима. На него наложено административное взыскание в размере 15 базовых величин с депортацией, а также запрет на въезд в Беларусь сроком на пять лет.