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Скандалы
01.03.2017
БЕЛТА
Из Беларуси депортирован россиянин, подозреваемый в терроризме

Задержанный в Беларуси гражданин России, подозреваемый в экстремистской деятельности, депортирован.

Об этом сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

- Мероприятие по депортации состоялось. Сегодня мозырские пограничники на участке белорусско-российской границы передали его сотрудникам Федеральной службы безопасности России, - сказал он.

Как сообщалось, 14 февраля на участке ответственности Мозырского пограничного отряда при попытке нарушения государственной границы из Беларуси в Украину в обход установленных пунктов пропуска был задержан гражданин Российской Федерации.

Им оказался житель Ханты-Мансийского автономного округа 1991 года рождения, который был ранее неоднократно судим в России за ряд преступлений. Белорусским пограничникам поступила также информация о его возможной причастности к экстремистской и террористической деятельности на территории России.

Задержанный был привлечен к административной ответственности в Беларуси по двум статьям - за покушение на умышленное незаконное пересечение государственной границы, а также за нарушение пограничного режима. На него наложено административное взыскание в размере 15 базовых величин с депортацией, а также запрет на въезд в Беларусь сроком на пять лет.

 
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