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01.03.2017
Антон Орехъ, Ежедневный журнал
«Выключайте телевизор и смотрите на мир своими глазами»

Антон Орехъ — о том, как за неделю в Германии не повстречал тех беженцев, от которых «стонет Европа», которые разрушают ее духовность и высасывают все соки.

Я тут неделю в Германии был, в отпуске. Погуляли с ребенком, посмотрели что там и как, застали начало карнавала в Кельне, в Кельнский собор зашли, прочие красоты обозрели. Вернулись. А, надо сказать, что волею обстоятельств есть среди моих знакомых не только «либеральная интеллигенция», но и граждане, смотрящие телевизор.

Так вот каждый из них, узнав, откуда я приехал, спрашивал одно и то же: «Беженцев видели? Беженцев много там в Германии?»

Не знал, что и ответить. Потому что тех беженцев, которых показывают моим знакомым по телевизору (не столько даже показывают, сколько рассказывают!) я не встретил совсем. Видел лица не тевтонские, чернокожих видел, турки были в каком-то там уже по счету поколении. Но все те же лица я вижу и в Москве – здесь круглолицых, русоволосых с румяными щеками и с косой до пояса как-то тоже встретишь не везде.

Однако тех беженцев, от которых «стонет Европа», которые разрушают ее духовность и высасывают все соки, благодаря бездарной политике Меркель, я так и не повстречал за неделю.

Это не значит, что беженцев в Германии нет вовсе. Это не значит, что такой проблемы не существует. И я, конечно, не гулял с ребенком по темным рабочим окраинам. Но, судя по тому вопросу, который мне задавали в первую очередь, мне от этих сирийцев деваться было бы некуда, я там ни о чем другом думать не должен был бы…

Так что совет простой: выключайте телевизор и смотрите на мир своими глазами, если есть такая возможность. А если нет возможности, тогда просто выключайте телевизор – считайте, что полдела сделано.

 
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