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Общество
01.03.2017
Салiдарнасць
Маленькому Саше из Минска нужна ваша помощь

В редакцию «Салідарнасці» обратилась мама Саши Лутанова. Ее сын – первый грудной ребенок в Минске на домашнем внутривенном питании.

По словам мамы малыша Евгении Козленковой, препараты дорогие - 1700 $ в месяц. Поликлиника выписывает только то, что есть в перечне бесплатных препаратов, поэтому родители просят помочь неравнодушных людей.

Саша Лутанов родился в июне 2016-го.

На последнем УЗИ его маме сообщили неприятную новость: у ребенка в брюшной полости находится образование (лимфангинома). Никто не знал, как это может повлиять на организм малыша.

- Саша родился в срок, - рассказывает мама Евгения. - В первые сутки врачи выявили у него непроходимость кишечника. Сыну сделали операцию по удалению лимфангиомы и части перекрученного кишечника. Место соединения кишки не выдержало, что привело к перитониту. После его лечения последовали дальнейшие операции…  

За два месяца, проведенных в Республиканском детском хирургическом центре, Саша перенес пять операций. Ему удалили около 80% тонкого кишечника.

Далее последовали еще четыре тяжелых месяца в реанимации детской инфекционной больницы: длительный процесс заживления и адаптации кишки со всеми вытекающими последствиями и осложнениями.

За полгода Саша перенес три сепсиса. После пяти месяцев принятия антибиотиков чудом получилось уйти от них. Так появилась перспектива выписаться домой.

Ушло несколько месяцев подготовки, много денег и сил, чтобы купить все необходимое. Благодаря усилиям и поддержке врачей, друзей и знакомых, Новый год мы встретили дома.

Сейчас Саша питается специальной лечебной смесью, но ее не хватает для полноценного роста и развития организма. Врачи рекомендовали внутривенное питание в течение года.

Мама Саши говорит, что на внутривенное питание требуется 1700 долларов в месяц.

- Даже учитывая помощь, оказываемую хосписом, поликлиникой и небезразличными людьми, это неподъемная сумма для нас, - рассказывает Евгения. - Саша очень нуждается в вашей помощи. Благодаря вам у него может появиться шанс жить нормальной полноценной жизнью.

Благотворительные счета открыты в ОАО «АСБ Беларусьбанк»

Отделение №404 филиала 514 г. Минск ул. Сурганова, 66

На имя Лутанова Павла Сергеевича

- белорусские рубли – расчетный счет получателя- 000021 код валюты 933

Код филиала -614- Транзитный счет 3819382102369,

- российские рубли – расчетный счет получателя-000017 код валюты 643

Код филиала -614 - Транзитный счет 3819382101562

- доллары США – расчетный счет получателя- 000058 код валюты 840

Код филиала -614- Транзитный счет 3819382101562

- евро – расчетный счет получателя- 000016 код валюты 978

Код филиала -614- Транзитный счет 3819382101562

Благотворительный номер телефона МТС на имя Лутанова Павла Сергеевича

+375 29 245 72 55

 
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