Маленькому Саше из Минска нужна ваша помощь

В редакцию «Салідарнасці» обратилась мама Саши Лутанова. Ее сын – первый грудной ребенок в Минске на домашнем внутривенном питании.
По словам мамы малыша Евгении Козленковой, препараты дорогие - 1700 $ в месяц. Поликлиника выписывает только то, что есть в перечне бесплатных препаратов, поэтому родители просят помочь неравнодушных людей.
Саша Лутанов родился в июне 2016-го.
На последнем УЗИ его маме сообщили неприятную новость: у ребенка в брюшной полости находится образование (лимфангинома). Никто не знал, как это может повлиять на организм малыша.
- Саша родился в срок, - рассказывает мама Евгения. - В первые сутки врачи выявили у него непроходимость кишечника. Сыну сделали операцию по удалению лимфангиомы и части перекрученного кишечника. Место соединения кишки не выдержало, что привело к перитониту. После его лечения последовали дальнейшие операции…
За два месяца, проведенных в Республиканском детском хирургическом центре, Саша перенес пять операций. Ему удалили около 80% тонкого кишечника.
Далее последовали еще четыре тяжелых месяца в реанимации детской инфекционной больницы: длительный процесс заживления и адаптации кишки со всеми вытекающими последствиями и осложнениями.
За полгода Саша перенес три сепсиса. После пяти месяцев принятия антибиотиков чудом получилось уйти от них. Так появилась перспектива выписаться домой.
Ушло несколько месяцев подготовки, много денег и сил, чтобы купить все необходимое. Благодаря усилиям и поддержке врачей, друзей и знакомых, Новый год мы встретили дома.
Сейчас Саша питается специальной лечебной смесью, но ее не хватает для полноценного роста и развития организма. Врачи рекомендовали внутривенное питание в течение года.
Мама Саши говорит, что на внутривенное питание требуется 1700 долларов в месяц.
- Даже учитывая помощь, оказываемую хосписом, поликлиникой и небезразличными людьми, это неподъемная сумма для нас, - рассказывает Евгения. - Саша очень нуждается в вашей помощи. Благодаря вам у него может появиться шанс жить нормальной полноценной жизнью.
Благотворительные счета открыты в ОАО «АСБ Беларусьбанк»
Отделение №404 филиала 514 г. Минск ул. Сурганова, 66
На имя Лутанова Павла Сергеевича
- белорусские рубли – расчетный счет получателя- 000021 код валюты 933
Код филиала -614- Транзитный счет 3819382102369,
- российские рубли – расчетный счет получателя-000017 код валюты 643
Код филиала -614 - Транзитный счет 3819382101562
- доллары США – расчетный счет получателя- 000058 код валюты 840
Код филиала -614- Транзитный счет 3819382101562
- евро – расчетный счет получателя- 000016 код валюты 978
Код филиала -614- Транзитный счет 3819382101562
Благотворительный номер телефона МТС на имя Лутанова Павла Сергеевича
+375 29 245 72 55