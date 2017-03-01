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Общество
01.03.2017
Елена Толкачева , фото Ольга Шукайло, REALTY.TUT.BY
«Строить там, где люди приковывают себя наручниками к технике, категорически нельзя»

Конфликт на стройплощадке возле Куропат временно затих: со стройплощадки убрали всю технику, рабочих на объекте нет.

Но активисты, уже больше недели защищающие участок возле дома № 49 на Мирошниченко от строительства бизнес-центра, продолжают нести вахту возле площадки. От властей они требуют полностью свернуть стройку. В Мингорисполкоме такое решение пока не приняли. Мэр Минска после встречи с активистами пообещал лишь на неделю остановить все работы.

Акционер компании-заказчика «Белреконструкция» Игорь Онищенко в комментарии TUT.BY высказал свое отношение к сложившейся ситуации.

«Почему продали участок, который входил в охранную зону?»

Участок возле дома № 49 был куплен на аукционе четыре года назад. Тогда этот участок еще входил в зону регулируемой застройки Куропат. Вывели его из зоны лишь год спустя.

— Вы видели, что земля входит в охранную зону Куропат?

— Участок куплен четыре года назад. За все это время было пройдено с десяток экспертиз, получены все заключения, и никто, ни разу до выхода на стройку, не сказал, что могут возникнуть какие-то вопросы, связанные с Куропатами, — говорит Игорь Онищенко. — Исторической экспертизы не было, поскольку она проводится, только если участок находится в охранной или зоне регулирования застройки. Когда мы покупали участок, он ни по одним документам не проходил как охранная зона Куропат. Поэтому вся эта ситуация стала для нас полной неожиданностью.

Если бы хотя бы во время общественного обсуждения кто-то сказал, что это охранная зона, мы бы прислушались. Мы законопослушная компания. Поэтому сейчас у нас вопрос: почему нам продали участок, который входил в охранную зону?

Да, там не расстреливали и не было там дороги смерти. Но нас поставили в противостояние с людьми, которые хотят защитить память репрессированных. Я также хочу защитить их память. И желания людей и их действия нам понятны.

«Конфликты нам не нужны, поэтому стройка остановлена, ждем решение города»

Сейчас компания полностью остановила стройку до принятия городом окончательного решения.

— На сегодня мы приняли решение не приостановить, а полностью остановить стройку. Мы вывезли с участка всю технику, рабочих. И теперь ждем решения города, поскольку оно в его компетенции. Мингорисполком нам сказал подождать, и мы думали, что решение примут за пару дней. Но принятие решения затянулось, а продолжать работы в такой ситуации невозможно и опасно. Строить там, где люди категорически против, где они приковывают себя наручниками к технике, категорически нельзя.

— Если город предложит вам другой участок, как это было в Котовке, уйдете строить туда?

— Конечно. Потери и убытки не играют в данном случае существенной роли. Главное — это то, что нам не нужны никакие конфликты. Они никому не нужны, — говорит Игорь Онищенко.

И подчеркивает:

— Все люди имеют право высказывать свою точку зрения и защищать ее. Мы понимаем тех активистов, которые стоят там. Бороться с ними мы не можем и не должны. Мы не хотим никакого противостояния в обществе, и мы просим город найти решение этой ситуации. Все, что могли, мы сделали: остановили работы.

Предложение журналистов, активистов и историков установить на этом месте или возле самих Куропат мемориал компания поддерживает и готова принять активное участие в этом.

— Мы готовы участвовать в установке мемориала на этом месте, если участок заберут, или возле самих Куропат. Мы чтим память погибших, и нам не все равно, что происходило в этом историческом месте.

«В Куропатах лежат люди. И если это забыть — завтра там будем лежать мы»

 
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