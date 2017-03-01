В Беларуси с 1 марта подорожала «коммуналка»

В Беларуси с 1 марта проиндексировали субсидируемые государством цены на природный и сжиженный газ, а также тарифы на электрическую и тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения.

Об этом говорится в постановлении Совмина от 28 февраля № 167.

Согласно документу, тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения составит 15,6722 рубля за 1 Гкал (сейчас — 15,6098 рубля).

Тариф за кубометр газа в домах и квартирах, где есть приборы индивидуального учета расхода газа и индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон составит 0,0911 рубля (раньше — 0,0908 рубля), летом 1 кубометр газа будет стоить 0,2853 рубля (раньше — 0,2842 рубля). При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф составит 0,2853 рубля за кубометр газа независимо от сезона (раньше — 0,2842 рубля).

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена за 1 кубометр газа будет по-прежнему составлять 2,26 рубля с одного проживающего в месяц. Тариф на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, составит 6,53 рубля за кубометр (раньше — 6,51 рубля).

Кубометр газа в квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, будет стоить 3,69 рубля (раньше — 3,68 рубля).

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы, но нет приборов индивидуального учета расхода газа, в отопительный период придется платить 0,4513 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц (раньше — 0,4496 рубля), в летний период — 0,1692 рубля (раньше — 0,1686 рубля).

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами в отопительный сезон будет стоить 1,6277 рубля (раньше — 1,6213 рубля), в летний период — 0,7608 рубля (раньше — 0,7578 рубля). При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 кубометр также будет стоить 0,7608 рубля (раньше — 0,7578 рубля).

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена за 1 кубометр сжиженного газа по-прежнему составит 2,26 рубля с одного проживающего в месяц. При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения кубометр сжиженного газа будет стоить 6,44 рубля (раньше — 6,42 рубля), при наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — 3,02 рубля (раньше — 3,01 рубля).

Тариф на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы в отопительный сезон составит 5,3438 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц (раньше — 5,3226 рубля), летом — 0,7608 рубля (раньше — 0,7578 рубля). Цена 1 килограмма газа в баллонах весом 21 килограмм в пределах норм потребления составит 0,5404 рубля (раньше — 0,5388 рубля). Баллон, таким образом, будет стоить 11,35 рубля (раньше — 11,31 рубля).

Тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, оборудованных электрическими плитами, составит 0,1013 рубля за кВт•ч (раньше — 0,1009 рубля). Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) — 0,0708 рубля за 1 кВт•ч (раньше — 0,0706 рубля), а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) — 0,2027 рубля (раньше — 0,2019 рубля). Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит 0,0834 рубля за 1 кВт•ч (раньше — 0,0831 рубля), в остальное время суток — 0,155 рубля (раньше — 0,1544 рубля).

Постановление вступает в силу с 1 марта.

Напомним, в последний раз «коммуналка» дорожала с 1 января. Стоимость теплоэнергии выросла на 17% до 15,6098 рубля за 1 Гкал, а природного газа в отопительный период — на 17%. При этом тарифы на электроэнергию для населения не повышались.

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