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Общество
01.03.2017
Алесь Пилецкий, Павел Свердлов, Еврорадио
Когда к «тунеядцам» начнут приходить судебные исполнители

На днях один из гомельских «тунеядцев» сообщил правозащитнику Леониду Судаленко о судебных исполнителях, которые уже описывают имущество в счёт неоплаченного сбора.

Протесты «тунеядцев» в Минске 17 февраля

― Я ему не поверил, потому что рановато ещё. Попросил копию акта описи имущества, ― рассказывает Еврорадио Судаленко. ― Но с другой стороны, могли для профилактики точечно и пойти. Всё же 360 рублей он уже должен, плюс пеня.

А как же суд, спросите вы? Можно и без него. Есть два варианта того, как будет взиматься сбор «на финансирование государственных расходов»: через суд (спорный порядок) и через нотариуса (бесспорный порядок).

― Если порядок бесспорный, это может быть сделано через исполнительную надпись через нотариальную палату, ― объясняют Еврорадио в отделе принудительного исполнения Новобелицкого района Гомеля.

Добровольно сбор «на финансирование государственных расходов» можно было оплатить до 20 февраля. Со следующего дня «тунеядцем» начала «капать» пеня ― 16 копеек в день. И со следующего же дня налоговые инспекции получили право взимать неоплаченный сбор принудительно. А суд нужен только в том случае, если особо злостного « тунеядца» хотят наказать штрафом или арестом с принудительными работами.

Теоретически, судебные исполнители могут позвонить в дверь к «социальным иждивенцам» и сегодня, и завтра. Но сами они говорят, что пока что по квартирам «тунеядцев» не ходят.

― Налоговая ещё ничего не присылала, ― ответили в отделе принудительного исполнения Центрального района Минска.

― Нам никто их ещё не предъявлял, а чтобы узнать, когда это произойдёт, нужно звонить в орган, принимающий решение, ― продолжает судебный исполнитель с Новобелице. ― Но только 20 февраля прошёл срок оплаты. Пройдёт ещё не один месяц, а, возможно, и полгода. Это же автоматом не производится, а у нас люди работают, а не роботы.

Тем временем некоторые налоговые инспекции работают в авральном режиме и без выходных.

― Я вам скажу, что вот в прошлые выходные мы работали и в субботу, и в воскресенье. Оформляли документацию, связанную с исполнением декрета №3. На работу вышли наши сотрудники. По домам мы пока не ходим, нам хватает и так работы. Что там сообщают в интернете, я не знаю (в соцсетях есть информация, что мозырьские налоговики посещают неплательщиков лично). Мы пока работаем в кабинетах, ― рассказывает Еврорадио руководитель налоговой инспекции Мозырьского района Анатолий Шевчик.

Его коллега из Кличева признаётся, что добровольно сбор оплатили только 10% «тунеядцев».

― Пока всё платится в добровольном порядке. А заплатило у нас на сегодняшний день 123 человека. Это 10% от всех, кто получил сообщения о необходимости оплатить сбор. Остальные пока не платят. Но они получили письма... Пока ничего не происходит. Кто платит, тот платит. Пока мы ни в суды, никуда не обращались. Потом будем решать. Всё будет, как прописано в декрете, ― говорит председатель налоговой инспекции Кличевского района Леонид Романович.

Тем временем за десять дней, прошедших с момента «тунеядского» дедлайна, каждый из тех, кто не оплатил сбор, уже должен государству 1 рубль 60 копеек пени. В масштабах страны вырастает немаленькая сумма.

 

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